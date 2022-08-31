Trabzonspor’a art arda müjdeler!

Spor Toto Süper Lig ’in 5’inci haftasında Trabzonspor , HangiKredi Ümraniyespor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını 1 günlük iznin ardından bugün sürdürdü. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde saat 19.00’da teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan idmana iyileşen Marek Hamsik, Anastisos Bakasetas ve Abdülkadir Ömür katılarak takımla birlikte çalıştı.

NACİ ÜNÜVAR İLK İDMANINDA, HUGO’DA CALF KASI SPAZMI OLDU

Trabzonspor’un Ajax’tan transfer ettiği Naci Ünüvar ilk kez bu akşam takım arkadaşlarıyla birlikte çalışma yaptı. Sakatlıkları süren Uğurcan Çakır, Edin Visca, Hüseyin Türkmen ve Serkan Asan idmana katılmazken calf kası spazmı yaşayan Vitor Hugo da antrenmana katılmadı.

BRUNO PERES İDMANA GELDİ

Trabzonspor’da sürpriz olarak sakatlığı süren ve kontrolden geçmek için kente gelen Bruno Peres, idmanda takım arkadaşlarını ziyaret etti. Brezilyalı oyuncu, teknik direktör Abdullah Avcı ve teknik heyet ile görüştükten sonra idmandan ayrıldı.

Trabzonspor, HangiKredi Ümraniyespor hazırlıklarını yarın yapacağı son antrenmanın ardından tamamlayarak İstanbul’a hareket edecek.

TRABZON, (DHA)



