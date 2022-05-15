Şampiyonlar Ligi’ne Play-Off turundan katılacak olan Fırtına’ya oyuncu üstüne oyuncu teklif ediliyor. Bu isimlerden biri Daniel Amartey...

2016’dan bu yana Leicester City forması giyen Amartey’nin İngiliz ekibiyle olan sözleşmesi bitiyor. 30 Haziran itibarıyla boşa çıkacak Ganalı stoper, sağ bek ve ön libero mevkilerinde de görev yapıyor. 1.86 boyundaki ve 27 yaşındaki yıldız oyuncu, Gana Milli Takımı’nın formasını 33 kez terletti. Amartey bu sezon Premier Lig’de 25 maçta 1987 dakika oynadı. Teknik direktör Abdullah Avcı’nın Amartey konusunda vereceği rapora göre hareket edilecek. Başarılı hoca son basın toplantısında mutlaka stoper transferi gerçekleştireceklerini açıklamıştı.