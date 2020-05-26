Yeni Malatyaspor ile oynanan mücadelede sakatlanan ve daha sonra röntgeni çekilen Sörloth sonraki haftada oynanan Başakşehir maçında forma giymiş ardından da koronavirüs salgını meydana gelmişti. Bu süre zarfında bireysel olarak çalışmalar yapan Sörloth karantina sürecine girmiş ve bir süre gözlerden uzak kalmıştı.

GÜVEN "3 GÜN İÇİNDE TAKIMA VERECEĞİZ"

Ayak baş parmağından yaşadığı ağrıları nedeniyle henüz takımla çalışmayan Sörloth’un önümüzdeki günlerde takıma döneceğini belirten Sağlık Kurulu Başkanı Yaşar Kibar Güven “Alexander Sörloth kendisine verilen program dahilinde çalışmalarına devam ediyor, düz koşu yapıyor. 3 gün içinde takıma verilecek. Ayak parmağının eklem yerlerinde kapsül zedenlenmesi vardı. Bu da doğal olarak ağrı yapıyor. Bu süreçte kendisine de çok iyi baktı.” ifadelerini kullandı. (61saaat.com)