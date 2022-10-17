Süper Lig 'in 10. haftasında deplasmanda Beşiktaş 'la karşılaşan Trabzonspor 'a kötü haber geldi.

Siyah-Beyazlılar'la Vodafone Park'ta karşılaşan Bordo-Mavililer, sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrılmıştı. Trabzonspor, Abdülkadir Ömür'ün sol el 5. tarak kemiğinde kırık tespit edildiğini açıkladı.

Bordo-Mavililler'den yapılan açıklama şöyle;

Futbol A Takım doktorumuz Halil Polat, futbolcumuz Abdülkadir Ömür’ün sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.

Halil Polat, “A Takımımızın Beşiktaş ile oynadığı maç sırasında sol elinin üstüne düşen futbolcumuz Abdülkadir Ömür’ün yapılan muayene ve görüntülemesi sonucunda sol el 5. tarak kemiğinde (metakarp) kırık tespit edilmiştir. Oyuncumuza atel uygulanmış olup tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır” dedi.