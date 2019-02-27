0-0’ın rövanşında Ümraniyespor deplasmanında 1-0 öne geçmesine rağmen avantajını koruyamayan ve 3-1’lik şok bir yenilgi alan Trabzonspor için artık sadece lig kaldı.

Şampiyonluk yarışına haftalar önce havlu atan Bordo-Mavililer, en azından Avrupa biletine ulaşmak istiyor. Fakat takımın genç yıldızlarından gelen üst üste kötü haberler, moralleri daha da bozdu.

Abdülkadir Ömür ile Yusuf Yazıcı’nın hafta sonundaki Kasımpaşa mücadelesine yetişmeleri zor gözüküyor.

Göztepe ve kupadaki Ümraniye maçlarında sakatlığından dolayı forma giyemeyen Abdülkadir Ömür’ün topuğundaki ağrılar bir türlü geçmedi. 20 yaşındaki Abdülkadir, kontrol için Almanya’ya gidecek.

Yusuf’un MR’ı çekilecek

Yusuf Yazıcı ise son Ümraniye maçında sakat sakat oynadı. 10. dakikada ayağına darbe alan ancak devam eden Yusuf’un MR’ı çekilecek. 48. dakikada aşil tendonunda ağrı hissettiği için çıkmak zorunda kalan Yusuf’un da Kasımpaşa maçında oynaması çok düşük ihtimal.

Transfer yasağı nedeniyle kadrosu zaten dar olan Ünal Karaman, iki futbolcunun yokluğunda kimlere forma vereceğini kara kara düşünüyor.