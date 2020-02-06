Trabzonspor'a Abdülkadir Ömür müjdesi

Trabzonspor’un, yıldızına kavuşacağı tarih belli oldu. Tedavisinde son aşamaya gelinen Abdülkadir Ömür, 25. haftadaki Gaziantep maçının kadrosunda yer alacak.

06 Şubat 2020, Perşembe 07:34 Son Güncelleme:
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Trabzonspor'a Abdülkadir Ömür müjdesi

29 Ağustos’taki AEK maçında sakatlanan ve dizinden iki operasyon geçiren Abdülkadir Ömür geri dönüyor. Tedavisinin Almanya sürecini tamamlayan Abdülkadir, bireysel çalışmalara geçti. Oyuncusunun durumunu yakından takip eden ve Abdülkadir ile sürekli görüşen Başkan Ahmet Ağaoğlu, müjdeyi verdi. Ağaoğlu, 25. haftadaki Gaziantep maçında Abdülkadir’i kadroya almayı planladıklarını söyledi. Başarılı futbolcunun takımla idmanlara başlaması ise daha erken bir tarihte olacak. Genç yıldızın 2-3 hafta içinde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde saha çalışmalarına start vermesi bekleniyor.

Kritik haftalarda sahada

Bordo-Mavili taraftarlar ve camia kadar teknik direktör Hüseyin Çimşir de Abdülkadir’in şampiyonluk yarışının kritik haftalarında dönmesini istiyor.

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