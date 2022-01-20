Hakem Alper Ulusoy Alexis Perez'in elle oynadığı gerekçesiyle VAR'dan yapılan uyarı sonrası pozisyonu izleyip 90+5'te beyaz noktayı gösterdi.

Bu sezon kullandığı 4 penaltıyı da gole çeviren Bakasetas topun başına geçti. Sol ayakla kalecinin soluna yerden gönderdiği topu Okan Kocuk çıkardı. VAR'dan yine uyarı geldi, hakem Ulusoy izledi ve atış sırasında Okan'ın çizgi ihlali yaptığını belirleyip atışı tekrarlattı. Bakasetas bir kez daha topun başına geçti ve bu kez kalecinin sağına doğru kullandı atışını.

Okan bir kez daha Yunan oyuncuya gol izni vermedi. Atışın ardından da karşılaşma sona erdi ve Trabzonspor kazanabileceği maçtan Bakasetas'ın üst üste kaçırdığı iki penaltı nedeniyle sahadan 1 puanla ayrılmak zorunda kaldı.