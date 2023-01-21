Trabzonspor ’un satın alma opsiyonlu kiralık olarak kadrosuna katmak istediği Ola Brynhildsen, Bordo-Mavililer’in ilgisini doğruladı. Norveç basınına konuşan 23 yaşındaki yıldız, “Molde’de misyonumum tamamladığımı düşünüyorum. Yurt dışı hayalim var. Trabzonspor’un ilgisi var, her şeyi zaman gösterecek” dedi. Ara transferde sessiz ilerleyen ve önceliğini gidecek oyunculara veren Trabzonspor, kadroda planlandığı temizliği gerçekleştirirse takviye yapacak. İlk olarak kanat bölgesinin güçlendirilmesi hedefleniyor. Gündemdeki isim; Ola Brynhildsen..

Daha önce de Fırtına’nın istediği 23 yaşındaki Norveçli yıldız, bu kez ayrılığa çok yakın. Norveç basınına konuşan ve Trabzonspor’un ilgisini doğrulayan Brynhildsen, “Şampiyon olduk, kupalar kazandık. Kariyerime yurt dışında devam etme hayalim var. Molde’de misyonumu tamamladığımı düşünüyorum. Doğru bir opsiyonun çıkmasını bekliyorum. Trabzonspor’un ilgisi var, her şeyi zaman gösterecek. Gelecekte ne olacağını bilemeyiz” ifadelerini kullandı.

Kontenjan sorunu yok

Hem kanatlarda hem de forvette görev yapan Brynhildsen, 1999 doğumlu olduğu için Trabzonspor’da artı 1 yabancı kontenjanında yer alabilir. TFF’nin açıkladığı yabancı kuralına göre; kulüpler 1998 doğumludan genç isimler için artı 1 lisans çıkartma hakkına sahip ve bu kontenjan Bordo-Mavili ekipte boş.

İki talibi daha var

Geçtiğimiz sezon çıktığı 23 maçta gösterdiği 14 gol, 3 asistlik performansla yıldızlaşan ve Avrupa kulüplerinin dikkatini çeken Brynhildsen’in, Molde ile 2024’ün Aralık ayına kadar kontratı var. 23 yaşındaki hücumcuyla, PSV ve Bordeaux kulüpleri de yakından ilgileniyor. Norveç kulübünün, Brynhildsen için bonservis beklentisi 4 milyon Euro civarında.