Avusturya kampında Torino ile oynanan hazırlık maçının ilk yarısında ayak bileğine aldığı darbe sonrası sakatlanan ve oyuna devam edemeyen Eren Elmalı’nın detaylı kontrolleri yapıldı. Ciddi bir problemi olmayan ve kendini iyi hisseden genç futbolcu, sabah antrenmanına çıktı. Sergilediği performansla kısa sürede tam not alan Trabzonspor ’un yeni sol beki, hazırlık döneminin en formda isimlerinden... Bir güzel haber de Abdülkadir Ömür’den geldi. Kas ağrıları nedeniyle önceki günkü karşılaşmada forma giyemeyen başarılı futbolcu, yeniden takımla çalışmalara başladı. Abdülkadir Ömür, 30 Temmuz’da Olimpiyat Stadı’nda Sivasspor ile Süper Kupa Finali’nde kadrodaki yerini alacak.

Kamp erken bitiyor

Öte yandan ikinci etap çalışmalarını ilk planlamada 29 Temmuz’a kadar Avusturya’da sürdürecek olan Trabzonspor’da, kampın bitiş tarihi 3 gün erkene çekildi. Bordo-Mavili kafile, yarın Avusturya’dan Trabzon’a geçecek ve Süper Kupa mücadelesine Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde hazırlanacak.

Hüseyin Türkmen 2 hafta yok

Sağ uyluk adalesinden sakatlanan Hüseyin Türkmen, 2 hafta sahalardan uzak kalacak. Tedavisine hemen başlanan başarılı stoperin, ligin ikinci haftasındaki Hatayspor mücadelesine kadar iyileşmesi bekleniyor. Sağ stoper bölgesinde sıkıntı yaşayan Trabzonspor’da, teknik direktör Abdullah Avcı, son Torino mücadelesinde Denswil ve Ahmetcan’ın yerine burada Dorukhan ile karşılaşmaya başlamıştı.