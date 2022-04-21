Önceki gün oynanan kupa karşılaşmasında sonradan oyuna giren ve Cornelius’un golünde asisti yapan Anthony Nwakaeme, maç bitiminde adalesini tutarak soyunma odasına gitmişti. Nijeryalı yıldızın MR’ı dün çekildi. Kulüp tarafından yapılan açıklamada, “Sol arka adalesinden sakatlanan Nwakaeme’nin MR’ında sol hamstring kasında birinci derece kas yaralanması tespit edilmiş olup, tedavisine başlanmıştır” denildi. 33 yaşındaki kanat oyuncusunun, cumartesi günkü Adana Demirspor mücadelesinde kadroda yer alması imkansız gözüküyor. Sağlık heyeti 30 Nisan’da Akyazı’daki Antalyaspor maçına Nwakaeme’yi yetiştirmeye hedefliyor. Başarılı futbolcu bu sezon ligde sakatlık ve hastalık nedeniyle 6 hafta forma giyememişti.

Gözünde sorun var

Djaniny Semedo’dan ise güzel haber geldi. Gözündeki problem nedeniyle son maçta kadroda bulunmayan tecrübeli forvet, dünkü antrenmana çıktı. Öğlen saatlerinde Cornelius’la birlikte Trabzon’daki özel bir göz hastanesinde kontrole giden Djaniny, Adana deplasmanında forma giyebilecek.