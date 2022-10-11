Trabzonspor zirveyi kaçırdı ama serisini sürdürdü

Bordo-Mavililer, Gaziantep FK ve Kayserispor galibiyetlerinin ardından Kasımpaşa’ya takıldı. Taraftarı önünde aldığı beraberlikle liderlik fırsatını geri tepen Trabzonspor , buna rağmen evindeki yenilmezlik serisini devam ettirdi. En son 8 Mart 2021’de Alanyaspor ’a Akyazı’da mağlup olan BordoMavililer, sonrasında evinde çıktığı hiçbir lig maçını kaybetmedi. Fırtına, müthiş seriyi Kasımpaşa beraberliğiyle birlikte 29’a yükseltti. Bu süreçte Trabzonspor’un 18 galibiyet ve 11 beraberliği bulunuyor.

Rekor 43 maç...

Karadeniz ekibi daha uzun bir seriyi en son Ekim 1988 ile Nisan 1991 yılları arasında elde etmişti. Söz konusu süreçte Trabzonspor, taraftarı karşısında tam 43 karşılaşmalık inanılmaz bir seri yapmıştı. Önümüzdeki hafta Beşiktaş ’a konuk olacak olan Fırtına, sonrasında Sivasspor ile Konyaspor’u Akyazı’da ağırlayacak.



