Trabzonspor zirveyi hedefliyor

Süper Lig’de Fenerbahçe ve Kayserispor galibiyetleri ile birlikte 7. sıraya kadar yükselen Trabzonspor, gözünü üst sıralara dikti. Bordo-Mavililer, yarın oynanacak Konyaspor ve gelecek hafta gerçekleşecek Beşiktaş derbisini kazanarak puanını 28’e çıkararak zirveye tırmanmayı hedefliyor.

Bu doğrultuda kadro dışı bırakılan Onur Kıvrak ve Burak Yılmaz’ın yokluğunda kaptanlık pazubandını devralan Jose Sosa’nın, “Önümüzdeki 2 maçı kazanırsak zirve hesapları yapmamak için bir nedenimiz yok. Biz bunu başarabilecek güce sahibiz” diyerek takım arkadaşlarını motive ettiği öğrenildi.

Bu sezon ilk kez...

Konyaspor karşılaşması ile üst sıralara çıkmayı hedefleyen Trabzonspor adına bu mücadelenin ayrı bir önemi bulunuyor. Karadeniz ekibi, bu sezon oynadığı karşılaşmalarda üst üste 3 galibiyet almayı başaramadı. Böylece teknik direktör Ünal Karaman önderliğinde Fırtına’nın hedefi; hem Yeşil-Beyazlılar’ı devirmek, hem de kulüp adına bu sezon bir ilki gerçekleştirmek. Trabzonspor, son olarak geçen sezon üst üste 5 maç kazanmıştı.