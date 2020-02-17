Karadeniz ekibi, Sivasspor karşısında harika bir oyun ile 2-1’lik zafere uzandı ve zirveye yerleşti. Şimdi ise Fırtına’nın sıradaki rakibi Beşiktaş olacak. Ancak Bordo-Mavililer, Yiğidolar karşısında üç fire verdi. Sarı kart ceza sınırında bulunan isimlerden Majid Hosseini, karşılaşma öncesinde gerçekleştirilen ısınmada sakatlık geçirdi ve maça çıkamadı. İranlı futbolcunun durumuyla ilgili gün içerisinde bir açıklama yapılması bekleniyor.

Mikel kızdırdı

Yine sınırda bulunan isimlerden Nwakaeme, 35. dakikada geçirdiği sakatlık sonucunda yerini Abdulkadir Parmak’a bıraktı. 90+1. dakikada ise John Obi Mikel, girdiği ikili mücadele sonucunda Kırmızı-Beyazlı ekibin yıldız oyuncusu Mert Hakan Yandaş’ın yüzüne yaptığı müdahele nedeniyle sarı kart gördü. Nijeryalının bu hareketi taraftarın tepkisini çekti. Mikel, Beşiktaş deplasmanında takımını yalnız bırakacak.