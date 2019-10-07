Trabzonspor zirveye yaklaşıyor

Hava yağmurlu, zemin kaygandı. Üstelik Rizespor 23. dakikada uzaktan bir vuruşla golü de atmıştı. Ancak Trabzonspor yıkılmadı.

Bordo-Mavililer ilk yarıyı 1-0 geride kapatmasına rağmen ikinci yarıda galibiyet için bastırdı. Önce 73. dakikada Sörloth skoru eşitledi. 90’da ise Fırtına’nın yıldızı Nwakaeme sahnedeydi. Sert bir vuruşla ağları havalandıran Nijeryalı yıldız, çok zorlu deplasmanda Trabzonspor’a zaferi getirdi.

Bu sonuçla puanını 12’ye yükselten Fırtına milli araya moralli girdi, zirve yarışında önemli bir avantaj elde etti.

İlk kez seri yaptı

Fenerbahçe ve Galatasaray’ın takıldığı, lider Alanya’nın da Beşiktaş’a yenildiği haftada zirve ile puan farkını 2’ye düşüren Trabzonspor, taraftarını sevindirdi. Öte yandan Ünal Karaman’ın ekibi bu sezon ilk kez ligde üst üste iki maç kazandı. 4-1’lik Beşiktaş zaferinin ardından Karadeniz derbisinde de hedefe ulaştı.