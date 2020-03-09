Trabzonspor zirveye kilitlendi

İkinci yarıya harika bir başlangıç yapan Trabzonspor, önceki gün Gaziantep FK deplasmanında hiç hesaplarda olmayan bir beraberlik aldı.

90+5’te bulduğu gol, VAR’dan iptal edilen Karadeniz devi, sahadan 1-1’lik beraberlikle ayrılarak büyük bir şok yaşadı. Ancak Hüseyin Çimşir, bu maçın hemen unutulup çarşamba günü gerçekleşecek olan Yeni Malatya maçına odaklanılmasını istedi.

Önce Malatya sonra Başakşehir

Bu doğrultuda teknik direktör Hüseyin Çimşir ve öğrencileri, deplasmanda oynanacak zorlu karşılaşmanın hazırlıklarına hız kesmeden başladı. Bordo-Mavililer’in ilk hedefi, mücadeleden galibiyet ile ayrılarak lider Başakşehir’den zirveyi geri almak. Sonrasında ise hafta sonu İstanbul ekibini evinde devirerek tahttaki yerini sağlamlaştırmayı hedefliyor. Ancak Fırtına’nın bunu başarabilmesi için öncelikli olarak Malatya deplasmanından galibiyetle ayrılması şart.