Bordo-Mavililer 0-0’lık beraberlik ve 1 puanla evine dönerken, zirvede fark iyice açıldı. Karadeniz ekibi, 1 maç eksiği olan Beşiktaş'ın 11 puan gerisinde kaldı. Galatasaray’la fark ise 9 puan. Bordo-Mavililer, ligin son 4 haftasında 1 galibiyet alabildi. O da Kasımpaşa’ya karşı. 7 maçlık serisi Fenerbahçe derbisiyle sona eren Trabzonspor, geçen maçta evinde Alanya’ya yenilmişti. 4 maçlık periyotta toplam 8 puan yitiren Trabzonspor, zirveden koptu. Bordo-Mavililer, haftaya Ankaragücü’nü konuk edecek. Ardından da milli araya girilecek.



