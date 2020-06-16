Hisse başına 6,06 liradan haftaya başlayan Trabzonspor zirve yaptı. Galatasaray’ın hisseleri 3,29 liraya gerilirken, Borsa İstanbul’da işlem gören diğer spor hisselerinden Fenerbahçe yatay bir seyir izleyerek 12,85’ten alıcı buluyor. Beşiktaş ise yüzde 4.2’lik düşüşle 2,51 seviyelerinde.

Hatırlanacağı üzere Trabzonspor Göztepe deplasmanında 3-1'lik skorla galip gelerek, Süper Lig'deki liderliğini sürdürmüştü. Trabzonspor, Fenerbahçe ile kupada oynayacağı karşılaşmanın ardından hafta sonunda Alanyaspor'a konuk olacak. Trabzonspor ile Başakşehir 56'şar puanla ligin zirvesinde yer alıyor.