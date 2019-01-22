Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu rövanş maçında yarın saat 20:30'da deplasmanda Balıkesirspor Baltok ile karşılaşacak olan Trabzonspor, turu geçerek moral bulmak istiyor. İlk maçta rakibini 2-1'lik skorla mağlup eden bordo-mavililer, Balıkesirspor Baltok karşısında tur için gerekli skoru alarak adını çeyrek finale yazdırmaya çalışacak.

Kadro sıkıntısı

Transfer yasağı ile karşı karşıya kalan, sakat oyuncular ve milli takım kamplarında bulunan oyuncularının çokluğu nedeniyle kadro derinliğini kaybederek rotasyon yapamayan Trabzonspor'da, Teknik Direktör Ünal Karaman kadro kurmakta oldukça zorlanacak. Sosa, Onazi ve Pereira'nın tedavileri devam ederken, Medipol Başakşehir karşılaşmasında sakatlık yaşayan Ekuban ile aynı maça iğne ile sahaya çıkan Rodallega'nın oynayıp oynamayacağına yapılacak son kontrollerin ardından karar verilecek. Eksik oyuncuların fazlalığı bordo-mavililerde keyifleri kaçırsa da Ünal Karaman altyapıdan kadroya dahil olan oyuncuları hazırlamaya çalışıyor.

Muhtemel ilk on bir

Trabzonspor'un yarınki karşılaşmaya, "Uğurcan, Kamil Ahmet, Hüseyin, Zargo Toure, Novak, Yusuf Yazıcı, Murat Cem Akpınar, Abdülkadir Ömür, Abdulkadir Parmak, Nwakaeme ve Ekuban" şeklinde çıkması bekleniyor.

Gökmen Şahin / TRABZON (İHA)