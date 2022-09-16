Trabzonspor 'da bugün art arda KAP açıklamaları geldi. Önce teknik direktör Abdullah Avcı ile 3 yıllık yeni sözleşme imzalandığı bildirildi, ardından kaptan Uğurcan Çakır'ın sözleşmesinin 2027'ye kadar uzatıldığı açıklandı ve son olarak Muhammet Taha Tepe ile Serkan Asan'ın sözleşmelerinin de iyileştirildiği belirtildi.

Cüzzi bir miktar

Bordo-Mavili altyapıdan çıkan ve 18.5 milyon Euro artı Edgar Ie karşılığında Lille'e transfer olan Yusuf Yazıcı'nın da 3 yıl sonra yuvaya kiralık olarak dönüşünün maliyeti belli oldu. Trabzonspor'dan yapılan açıklamada, 25 yaşındaki futbolcunun bir sezonluk geçici transferi için Fransız ekibine 500 bin Euro ödenecek. Milli oyuncu da senelik 25 milyon TL kazanacak. Yusuf'un menajerine de yıllık ücretin yüzde 4.7'si ödenecek.

İlk maçına çıktı

Tecrübeli oyuncu, 3 yıl sonra Bordo-Mavili formayı ilk kez UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan ve 3-2 kaybedilen Ferencvaros maçında giymişti. 45 dakika sahada kalan Yusuf'un biraz daha zamana ihtiyacı olduğu gözlemlenmişti.





Umut'ta ücret her sene artıyor

Galatasaray 'ın da ısrarla kadrosuna katmak istediği Umut Bozok savaşını Fırtına kazanmıştı. Trabzonspor geçen sene Kasımpaşa'yla gol kralı olan 25 yaşındaki oyuncuyu kadrosuna katmıştı. Bordo-Mavililer bu transferin de mali detaylarını açıkladı. Lorient'e 2 milyon Euro bonservis ödeyecek olan Karadeniz temsilcisi bir sonraki satıştan da Fransız temsilcisine yüzde 10 pay verecek. Fırtına başarılı oyuncunun bu sezon 26.250 milyon TL, 2023/24'te 31.500 milyon TL ve 2024/25 sezonunda 36.750 milyon TL kazanacağını da duyurdu.

Golleriyle başladı

A Milli Takım'a gözünü diken Umut, Bordo-Mavili formayla 4 maça çıktı. 25 yaşındaki yıldız, Ferencvaros ve Adana Demirspor karşılaşmalarında ağları sarsarak Trabzonspor kariyerine iyi bir başlangıç yaptı, camiaya da umut verdi.

Djaniny'le de 2025'e...

Geleceği merak konusu olan Djaniny'de de soru işaretleri giderildi. Yeşil Burun Adalı futbolcu ile 2025 yılına kadar sürecek bir sözleşme imzalandı. 31 yaşındaki oyuncunun senelik 1.6 milyon Euro kazanacağı kaydedildi. Menajerininin de oyuncuya ödenecek brüt ücretin yüzde 5'ini kazanacağını belirtildi. 2020 yılında Ah Ahli'den kadroya katılan Djaniny 2 sezonda Trabzonspor formasıyla 77 maça çıktı ve 20 gol, 7 asistle oynadı.



