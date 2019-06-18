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Trabzonspor Yusuf Sarı'yı KAP'a bildirdi! Yusuf Sarı ne kadar kazanacak?

Trabzonspor, Fransa doğumlu Türk futbolcu Yusuf Sarı için Marsilya'yla görüşmelere başlandığını, ardından da oyuncuyla anlaşmaya varıldığını KAP'a bildirdi.

18 Haziran 2019, Salı 19:09 Son Güncelleme:
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Trabzonspor Yusuf Sarı'yı KAP'a bildirdi! Yusuf Sarı ne kadar kazanacak?

KAP'a yapılan açıklama şu şekilde:

Fransa'nın Olympique De Marseille Kulübünün Profesyonel Futbolcusu Yusuf Sarı'nın, Kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır.

Kamuoyuna duyurulur.

Saygılarımızla.

TRABZONSPOR'DAN İKİNCİ AÇIKLAMA

Profesyonel futbolcu Yusuf Sarı ile 3 (Üç) yıllık anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre oyuncuya;

2019/20 futbol sezonu için 1.300.000.-TL garanti ücret,

2020/21 futbol sezonu için 1.430.000.-TL garanti ücret,

2021/22 futbol sezonu için 1.573.000.-TL garanti ücret ödenecektir.

Futbolcu menajeri CCB Menajerlik ve Danışmanlık Ltd. Şti.'ne, menajerlik hizmeti olarak 390.000.-TL+KDV ödenecektir. Bu menajerlik hizmet bedeli 3 yıllık dönem için olup, futbolcunun Kulübümüzde devam etme şartına bağlıdır.

Kamuoyuna duyurulur.

Saygılarımızla.

Yusuf Sarı Marsilya'ya Clermont Foot'tan geçtiğimiz sezon devre arasında transfer olmuş, gösterdiği performansla A takıma kadar yükselmişti.

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