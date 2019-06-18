KAP'a yapılan açıklama şu şekilde:

Fransa'nın Olympique De Marseille Kulübünün Profesyonel Futbolcusu Yusuf Sarı'nın, Kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır.

Kamuoyuna duyurulur.

Saygılarımızla.

TRABZONSPOR'DAN İKİNCİ AÇIKLAMA

Profesyonel futbolcu Yusuf Sarı ile 3 (Üç) yıllık anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre oyuncuya;

2019/20 futbol sezonu için 1.300.000.-TL garanti ücret,

2020/21 futbol sezonu için 1.430.000.-TL garanti ücret,

2021/22 futbol sezonu için 1.573.000.-TL garanti ücret ödenecektir.

Futbolcu menajeri CCB Menajerlik ve Danışmanlık Ltd. Şti.'ne, menajerlik hizmeti olarak 390.000.-TL+KDV ödenecektir. Bu menajerlik hizmet bedeli 3 yıllık dönem için olup, futbolcunun Kulübümüzde devam etme şartına bağlıdır.

Kamuoyuna duyurulur.

Saygılarımızla.

Yusuf Sarı Marsilya'ya Clermont Foot'tan geçtiğimiz sezon devre arasında transfer olmuş, gösterdiği performansla A takıma kadar yükselmişti.

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