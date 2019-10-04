Trabzonspor yönetiminden 20 milyonluk doping

Geçen sezon oldukça başarılı bir grafik ortaya koyan Trabzonspor, yeni sezona istediği gibi başlayamamıştı. Geride bıraktığımız sezondan bu yana süren ligdeki 16 maçlık yenilmezlik serisi Sivas mağlubiyeti ile sona ererken, galibiyet hasreti de 5 maça çıkmıştı. Camiada eleştiriler başlarken, 4-1’lik Beşiktaş galibiyeti tüm kara bulutları dağıttı.

Borçsuzluk kağıdı alınacak

Başkan Ahmet Ağaoğlu ve kurmayları da oyuncuların moralini artırmak adına dün öğle saatlerinde futbolculara ve personele toplamda 20 milyon TL’lik ödeme yaptı. Ekim ayı itibariyle oyuncuların ve personelin tüm geciken alacakları ödendi. Bordo- Mavili yönetim, önümüzdeki günlerde futbolculardan borçsuzluk kağıdı alacak.

Serhat Demirtaş