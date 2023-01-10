Süper Lig’in 18’inci haftasında Corendon Alanyaspor’a deplasmanda 5-0 mağlup olarak ağır bir yenilgi alan Trabzonspor ’da Abdullah Avcı’nın kararı belirsizliğini koruyordu. Bordo Mavili yönetim, yaptığı toplantının ardından Abdullah Avcı ile yola devam etme kararı aldı. Yönetimin güvenini sürdürdüğü tecrübeli teknik adam da bugün yapılan antrenmanda takımın başında yer aldı. Yarını izinli geçirecek olan Medipol Başakşehir ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına perşembe günü yapacağı antrenman ile devam edecek.

AVCI, DETAYLI RAPOR SUNACAK

Abdullah Avcı, takımın kötü gidişatıyla ilgili teknik ekibiyle birlikte rapor hazırlayarak yarın İstanbul’da yönetim kuruluna sunacak. Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu ve yönetim kurulu üyeleri, Avcı'nın raporu doğrultusunda takımın gidişatıyla ilgili karar verecek ve gönderilecek isimler ile transfer politikası belirlenecek.

'MÜCADELEYE DEVAM EDECEĞİZ'

Bu gelişme sonrası taraftarlar Abdullah Avcı’nın evinin önünde tecrübeli futbol adamına tezahüratlarla destek verirken, Avcı, “Ayağınıza sağlık. Ben de sizi seviyorum. Duygularımız, düşüncelerimiz destekleriniz için teşekkür ederim. Mücadeleye devam edeceğiz” diye konuştu.





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