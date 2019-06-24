Trabzonspor yıldızlarını satmamakta kararlı

Avrupa ekiplerinin, Trabzonspor'dan Yusuf ve Abdülkadir Ömür için ısrarı devam ediyor...

Başkan Ahmet Ağaoğlu, “Borcumuz 160 milyon Euro. Bu parayı getirseler de Yusuf’u ve Abdülkadir’i satmayacağım” dese de Avrupalılar, gençlerin peşini bırakmıyor. Özellikle Fransız ekipleri Monaco ve Lille, iki oyuncu için de ciddi rakamları gözden çıkardı. Ancak yönetim, önümüzdeki sezon ligde şampiyonluk, Avrupa Ligi’nde de gruplardan çıkmayı hedeflediği için iki oyuncu için gelen yaklaşık 30 milyon Euro’yu reddetti.

4’er milyon Euro...

Ünal Karaman yönetiminde çok iyi bir sezon geçiren Karadeniz ekibinde teklifler sadece gençlere gelmiyor. Fırtına’nın en başarılı oyuncularından Filip Novak ve Anthony Nwakaeme de Avrupa ekiplerinin radarında. Ahmet Ağaoğlu ve ekibinin, bu iki isim için gelen 4’er milyon Euro’luk teklifleri de hedefler doğrultusunda kabul etmediği kaydedildi.

Yönetim, iskelet kadroyu koruyup, 3-4 kaliteli takviye ile başarıya ulaşmayı planlıyor.