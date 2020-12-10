Trabzonspor yıldızlarına zam yapacak

Takımın yerli yıldızlarının en az yabancılar kadar maaş alması gerektiğini düşünen Bordo-Mavili yönetim, düğmeye basıyor. Transferin gözdeleri Uğurcan ve Ömür’ün yanı sıra Parmak’a da ciddi zam yapılması planlanıyor.

Başkan Ahmet Ağaoğlu ve yönetimi, göreve ilk geldikleri günden beri takım içinde maaş standardı oluşturmaya çalışırken, hedefe büyük ölçüde ulaşıldı. Toplam kadro maliyetini de 15-16 milyon Euro seviyelerine çeken, buna rağmen önceki iki sezonda zirve mücadelesinden hiç kopmayan Bordo-Mavililer’de, önemli bir operasyona daha imza atılıyor... Uğurcan Çakır, Abdülkadir Ömür ve Abdulkadir Parmak gibi Trabzonspor’un altyapı patentli yerli yıldızları, artık maaş olarak yabancıların gerisinde kalmayacak. Yıllık ücret bakımından takım içi adaleti tam anlamıyla sağlamayı hedefleyen Karadeniz ekibinin kurmayları, 3 oyuncuyla temasta.

Bu ikiliye aynı tarife

Buna göre 2025’e kadar kontratı bulunan ve şu anda 3.5 milyon TL alan Uğurcan’ın senelik ücretinin güncel kur üzerinden 9 milyon TL seviyelerine çekilmesi bekleniyor. Transferin bir diğer gözdesi Abdülkadir Ömür’e de aynı tarife uygulanacak. Avrupa kulüplerinin radarındaki yıldızın kontratı 2025’e tamamlanıp, yıllık maaşı Uğurcan Çakır ile aynı olacak.

En çok kazananlar...

Ağaoğlu’nun, “A Milli Takım’a çağrılmasını beklerdim. Özellikle geçen sezon müthiş oynadı ve sürekli üstüne koyarak devam ediyor” dediği Abdulkadir Parmak’ın da 3.5 milyon TL olan ücretinin 5 milyon TL şeklinde yenilenmesi planlanıyor. Mevcut kadroda en çok kazanan isim 1.5 milyon Euro ile Nwakaeme olurken, onu yeni transfer Vitor Hugo (1 milyon 350 bin Euro), Benik Afobe (1.3 milyon Euro), Djaniny (1.3 milyon Euro) ve Diabate (1 milyon Euro) takip ediyor.







