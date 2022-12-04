Trabzonspor yıldızlarına kavuşuyor

Trabzonspor , yıldızlarına kavuşmaya hazırlanıyor. Bruno Peres ve Edin Visca'nın sahaya döndüğü Fırtına'da gözler takıma katılmaya hazıırlanan Jens Stryger Larsen ve Maxi Gomez'de...

İki farklı Fırtına

Trabzonspor, Antalya kampındaki ilk hazırlık maçında Hull City ile 1-1 berabere kaldı. İlk yarıda oldukça etkili oynayan ve Trezeguet'nin golüyle öne geçen Bordo-Mavililer'de, ikinci devrede 11 tamamen değişti. İngiliz ekibinin golünü penaltıdan Ozan Tufan kaydetti.

29 Kasım'da Antalya kampına start veren Karadeniz ekibi, hazırlık mücadelesinde İngiltere Championship temsilcilerinden Hull City ile karşılaştı. Maça oldukça iyi başlayan ve henüz 4. dakikada Abdülkadir'in güzel asistinde Trezeguet'nin golüyle öne geçen Bordo-Mavililer, özellikle ön alanda yaptığı presle rakibini fazlasıyla zorladı. Umut Bozok'la önemli fırsatlar yakalayan, ancak farkı açamayan Trabzonspor'da, genç oyunculardan Arif ve Naci'nin yanı sıra Hüseyin Türkmen performansıyla dikkat çekti. Abdülkadir, esas bölgesi olan orta sahada forma giyince, daha verimli bir görüntü sergiledi. İkinci yarıda ise teknik direktör Abdullah Avcı 11'i tamamen değiştirdi ve kadrodaki tüm isimlere forma vermeye çalıştı.

İkinci maç 7 Aralık'ta

Benzer durum Hull City'de de yaşanırken, değişiklikler sonrası İngiliz ekibi daha etkili oynadı. 71. dakikada Doğukan Sinik'i düşüren Doğucan Haspolat penaltıya sebebiyet verirken, topun başına geçen Ozan Tufan durumu eşitledi. Kalan bölümlerde skor değişmeyince, mücadele 1-1'lik skorla sona erdi. Trabzonspor, ikinci hazırlık maçında 7 Aralık Çarşamba günü Premier Lig ekibi Crystal Palace ile kozlarını paylaşacak.

Acun Ilıcalı maçı izledi

Hull City'nin sahibi olan Acun Ilıcalı, maçı izleyenler arasındaydı. Antalyaspor'un eski başkanı Ali Şafak Öztürk ile karşılaşmayı takip eden Ilıcalı, son düdüğün ardından sahaya indi ve Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı'yı tebrik edip, bir süre sohbet etti. Bordo-Mavili oyuncuların da tek tek elini sıkan Acun Ilıcalı, hem Başakşehir hem de Trabzonspor'la keyifli iki maç oynadıklarını söyledi.

'Takımdan çok memnunum'

Maçın ardından konuşan Trabzonspor'un hocası Abdullah Avcı, "Hoşumuza giden konu; hem topa sahip olmada hem de ön alan baskısında doğru işler yaptık. Özellikle ilk yarıdaki görüntüden çok memnunum. Adım adım ilerleyeceğiz ve eksiklerimizi kapatacağız" dedi.

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, 90 dakika sonrası takımın güzel sinyaller verdiğini söyledi. Tecrübeli çalıştırıcı, "22 maçın genel bir analizini yaptık. İyi yanlarımızı ve eksiklerimizi değerlendirip, bunun üzerine yoğun şekilde çalışıyoruz. Bugün itibarıyla çok hoşumuza giden; hem topa sahip olmada hem de baskıda doğru işler yaptık. Şampiyonluğa oynayan takımların yüzde 65 topa sahip olması lazım, top rakipteyken de doğru pres uygulaması lazım. Önemli geri dönüşler aldık ve beni çok memnun eden bir durum var. Herkesi görmeye çalıştık takımdaki. Adım adım ilerleyeceğiz, eksiklerimizi kapatarak, yaptıklarımızı da daha iyi yapmaya çalışacağız. En iyi şekilde lige geri dönmek istiyoruz. Bireysel performansları da yukarıya çekeceğiz. Özellikle ilk yarıda çok gol pozisyonumuz var" ifadelerini kullandı.

'Yeni bir hikaye için...'

Avcı şöyle devam etti: "Geçen seneki güzel hikaye bitti, yeni bir hikaye için çalışıyoruz. Hep bir fazlasını yapmak gerekiyor. Arif U19 takımının öne çıkan oyuncusuydu. Geçen sene tek odak noktamız şampiyonluktu. Ancak kulübün yapısı gereği sürdürülebilir gidebilmek için altyapıdan doğru dokunuşlar da yapmak istiyoruz artık. Bu yüzden bazı genç isimleri getirdik, süre veriyoruz. Hepsinin planlamasını yapıyoruz, doğru zamanda kullanmak istiyoruz"

Genç Arif alkış topladı

Antalya kampına götürülen genç isimlerden biri olan Arif Boşluk, Hull City karşısında ilk kez A takım formasını giydi. U19 Ligi'nde gösterdiği başarılı performansla dikkat çeken 19 yaşındaki sol bek, hem fizik gücü hem de oyun bilgisiyle öne çıktı. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın sık sık alkışlayarak motive ettiği Arif, ortaya koyduğu mücadele ile sınıfı geçti, gelecek adına olumlu sinyaller verdi.

Edin Visca ikinci yarıda

Edin Visca yaklaşık 3.5 aylık aranın ardından sahaya çıktı. Ligin ikinci haftasındaki Hatayspor maçında kolu kırılan Bosnalı yıldız, Hull City mücadelesinin ikinci yarısında alkışlarla oyuna dahil oldu. Sağ kanatta oldukça verimli olan Visca'nın, Fenerbahçe derbisine kadar tam anlamıyla hazır olması bekleniyor. Abdullah Avcı, maç temposunu yakalaması için Visca'yı tüm hazırlık maçlarında görevlendirecek.

Bruno Peres 224 gün sonra

Geçtiğimiz sezon Adana Demirspor maçında aşil tendonundan çok şanssız bir sakatlık geçiren Bruno Peres, formasına kavuştu. Abdullah Avcı, Hull City karşısında Brezilyalı sağ beki 11'de görevlendirdi. Maç eksiğine rağmen oldukça enerjik bir görüntü çizen tecrübeli futbolcu, ligin ikinci yarısında takıma dönecek. Avcı, Peres'in lisansını aktif hale getirebilmek için kadrodaki yabancılardan biriyle yolları ayıracaklarını söylemişti.

Larsen'den sonra Gomez de dönüyor

Dünya Kupası'na giden isimlerden Maxi Gomez de ülkesiyle gruptan çıkamadı. Uruguay, Gana mücadelesini kazanmasına rağmen, averajla geride olduğu için grubunu 3. tamamladı. İkinci yarıda oyuna dahil olan Gomez, etkili oynamasına rağmen rakip fileleri havalandıramadı. Larsen'in ardından Gomez de önümüzdeki günlerde Trabzon'a gelecek ve takıma katılacak. Her iki oyuncuya tatil yapmadıkları için 1 hafta ekstra izin verildi.

Djaniny ve Yusuf geri sayımda

Antalya kampında sadece bir idmana çıkabilen Yusuf Yazıcı ve Djaniny'nin tedavileri devam ediyor. Her iki ismin de kısa zamanda takıma katılması bekleniyor. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın, 7 Aralık'taki Crystal Palace maçında olmasa bile 10 Aralık'taki Kasımpaşa mücadelesinde bu ikiliye mutlaka forma vereceği öğrenildi. Hem Yusuf hem de Djaniny, Dünya Kupası arası sonrası lige iyi bir dönüş yapmayı hedefliyor.

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