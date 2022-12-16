Trabzonspor yıldızlarına kavuştu

Trabzonspor , Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu'nda oynayacağı Samsunspor maçını hazırlıklarına devam ediyor. Bordo-Mavililer'de yıldız oyuncuların geri dönüşü mutluluk yaratmış durumda. Trabzonspor, artık tam kadroya yakın şekilde çalışmalarını sürdürüyor.

Antrenmanda Visca şov...

Bordo-Mavililer, 21 Aralık Çarşamba günü Samsunspor ile oynayacağı Türkiye Kupası maçının hazırlıklarına devam ediyor... 5’e 2 ve pas çalışmasıyla başlayan dünkü antrenman, çift kale maç turnuvasıyla devam etti.

Turnuvayı, Visca, Bakasetas, Bartra, Bardhi, Doğucan, Taha, Arif ve Kağan’ın forma giydiği takım kazandı. Sakatlıktan dönen Visca, maçta attığı gollerle teknik heyetten büyük alkış aldı.

Ömür: Favorim elbette Arjantin

Türkiye Yüzyılında Gençlik ve Spor Zirvesi’ne katılan Abdülkadir Ömür, panelde açıklamalarda bulundu.

Trabzonspor’un genç yıldızı, “Bu ara bizim için bir fırsat oldu. Çok sıkı çalıştık ve devam ediyoruz. Fenerbahçe derbisiyle lige başlamak ayrı bir fırsat. Fenerbahçe’yi yenerek yükselişe geçmek, enerjimizi yükseltmek istiyoruz” dedi. Dünya Kupası’ndaki favorisi de sorulan Abdülkadir, “Ben bir Messi hayranıyım. Onu izlemek bana büyük keyif veriyor, favorim elbette Arjantin” cevabını verdi.

İstatistiklerde toparlanma var

Lig arasında topla oynama yüzdesi ve şut ortalamasını artırmak isteyen Abdullah Avcı, hazırlık maçlarında yaptığı çalışmaların karşılığını büyük oranda aldı.

1-1’lik Hull City mücadelesinde Fırtına, yüzde 62 topla oynadı ve 13 şut attı. Crystal Palace maçında bu sayı yüzde 50’de kalırken, şut sayısı 7 idi. Son Kasımpaşa karşılaşmasında ise Bordo-Mavili ekip yüzde 64 topla oynadı ve tam 17 kez kaleyi yokladı. 3 maç da beraberlikle sona erdi.

'Hedef daima zirve'

Başkan Ahmet Ağaoğlu, Bordo-Mavili taraftarlara seslendi... Trabzonspor’un patronu, “Avrupa, lig, Türkiye Kupası ve sonrasında Süper Kupa... 4 kulvarda yarışıyoruz. Hedefimiz, her yerde zirve. Bu yolda taraftarlarımızın desteği çok önemli. Tribünleri doldurmak yetmez; hiç susmayarak takımı ateşlemelerini bekliyorum” dedi.

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, kulüp dergisi aracılığıyla önemli mesajlar verdi. Ağaoğlu, “Avrupa’da Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi’nden elenmemize rağmen Konferans Ligi’nde Play-Off oynayarak yolumuza devam ediyoruz. Bugünkü durumda Trabzonspor önündeki Süper Lig, Türkiye Kupası, Süper Kupa ve Konferans Ligi’ni elde etmek için dört kulvarda yarışın içinde bulunmaktadır. Tüm kulvarlarda da hedefimizin zirvede yer almak olduğunu ifade etmeme gerek olmadığına inanıyorum, çünkü Trabzonspor için hedef her daim zirvedir. Ancak bu yarışta hiç şüphesiz ki taraftarlarımızın tribünleri doldurarak yapacakları maddi ve manevi katkı çok ama çok önemlidir” ifadelerini kullandı.

‘Yönetim de gerekeni yapacak’

Başkan şöyle devam etti: “Tribünleri dolan, deplasmanlarda da taraftarlarını, ’Bize her yer Trabzon’ sloganının gereğini yerine getirir halde her maçta yanında gören futbolcularımız kadar yöneticilerimizin de görevlerini daha büyük bir şevkle yapacaklarından emin olabilirsiniz. Yönetim olarak, Trabzonspor’un tarihten gelen misyonunda verdiği yükümlülükle, zaman ve mekan tanımaksızın hedefi zirve olan başarının peşinden koşmak için birlik ve beraberlik içinde hareket ettiğimizden şüphe duymayınız.”

‘Kulüpler için acı gerçek...’

Kulüplerin pandemi sürecinden sonra gelirlerde büyük bir gerileme yaşadığını hatırlatan Ağaoğlu, “Sadece naklen yayın gelirlerinde yaşanan gerileme, kulüplerin kasası için bu acı gerçeği anlatmak için yeterli olacaktır. Bu süreci asgari hasar ile atlatabilmenin çabasına, herkesin yapabileceği bir katkının olduğuna inanıyoruz. İşte bunun için tribünlerimizi tamamen dolu görmek istiyoruz. Doldurmak yetmez, taraftarlarımızın zirveyi elde etme yolunda futbolcularımıza hiç susmayarak ateşleyici tezahürat ile destek olmasını da bekliyoruz. Bu destek ile gelecek başarı, aynı zamanda Trabzonspor’un ekonomik kazanımlarını da arttıracaktır” dedi.

..Ve Gomez döndü

Dünya Kupası’nda Uruguay Milli Takımı ile boy gösteren Fırtına’nın yıldız golcüsü, Trabzon’a döner dönmez takımla antrenmanlara başladı.

Büyük umutlarla transfer olduğu Trabzonspor’da toplam 11 maça çıkıp, 2 gol, 4 asistlik skor katkısı sağlayan Maxi Gomez, Uruguay Milli Takımı ile Dünya Kupası’na gitmişti. Gruptaki 3 karşılaşmanın 2’sinde sonradan oyuna dahil olan ve gol atamamasına rağmen etkili bir görüntü sergileyen yıldız forvet, dün Trabzon’a döndü.

Ayağının tozuyla takımla antrenmanlara başlayan Gomez, kendisine uygulanan fiziksel testlerin tamamından geçti. 24 Aralık’taki Fenerbahçe maçına kadar sıkı çalışacak olan başarılı oyuncu, Akyazı’daki kritik derbiye ilk 11’de başlamayı hedefliyor. Uruguaylı forvet, forma için Umut Bozok’la yarışıyor.

Trabzonspor’da tek eksik Larsen

Fırtına’da sakatlıkları biten Yusuf Yazıcı ve Djaniny antrenmanlara başlarken, Bartra maskeyle idmanlara çıkıyor, Maxi Gomez de Dünya Kupası sonrası döndü. Bordo-Mavililer’de tek eksik isim Larsen kaldı.

Danimarka Milli Takımı ile Katar’da yer alan ve Dünya Kupası’nın ardından ekstra izin verilen tecrübeli sağ bekin, 1-2 gün içinde çalışmalara katılması bekleniyor. Trabzonspor’da çapraz bağları kopan Dorukhan’ın ise tedavisi sürüyor.