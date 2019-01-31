Trabzonspor yeniden sahaya indi

Trabzonspor’da bir günlük izin sona erdi ve Bordo-Mavili oyuncular, Ankaragücü hazırlıkları için tekrardan sahaya indi.

31 Ocak 2019, Perşembe 06:34
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Trabzonspor yeniden sahaya indi

Trabzonspor’da bir günlük izin sona erdi ve Bordo-Mavili oyuncular, Ankaragücü hazırlıkları için tekrardan sahaya indi.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde gerçekleştirilen idmana izinli olan Zargo Toure ve Kamil Ahmet Çörekçi katılmadı. Kaptan Jose Sosa salonda çalışırken, Asya Kupası nedeniyle Birleşik Arap Emirlikleri’nde bulunan Hosseini ile Amiri de antrenmana çıkmadı.

Isınma hareketleri ile başlayan idman pas organizasyonları ile devam etti. Antrenmanın son bölümünde ise taktik çalışmaları gerçekleştirildi. 

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