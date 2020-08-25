Trabzonspor yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor

Trabzonspor bu sabah gerçekleştirdiği antrenmanla yeni sezon hazırlıklarına devam etti.

25 Ağustos 2020, Salı 13:51 Son Güncelleme:
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Trabzonspor yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor

Teknik Direktör Eddie Newton yönetiminde 10.00’da Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde yapılan günün ilk antrenmanında dayanıklılık çalışmaları gerçekleştirildi.

Takım bugün 17.00’de yapacağı antrenmanlarla hazırlıklarını sürdürecek.

Trabzonspor’da Kovid-19 testleri negatif çıktı

Trabzonspor’da yönetici, teknik heyet, futbolcular ve kulüp çalışanlarına yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinin negatif çıktığı duyuruldu.

Bordo-mavili kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, "Yönetim kurulu üyelerimizin yanı sıra futbolcu kadromuz, teknik heyetimiz ve kulüp çalışanlarımıza rutin olarak uyguladığımız Kovid-19 testleri yapılmış olup, pozitif vakaya rastlanmamıştır." ifadesi kullanıldı.

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