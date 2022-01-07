Trabzonspor - Yeni Malatyaspor maçının öne çıkan rakamları

15 iç saha maçını kaybetmeyen Trabzonspor (10G 5B), sahasında dokuz maçtır kazanamayan Yeni Malatyaspor (3B 6M) ile karşılaşacak.

Trabzonspor, ligde son hafta Başakşehir ile golsüz berabere kaldı. İki takımda maçın belli anlarında iyi oyun sergiledi. Yeni Malatyaspor, Başakşehir'in güç olarak çok altında olması oyunun Trabzonspor hakimiyetinde olması anlamına geliyor.

Yeni Malatyaspor, son maçında Fenerbahçe 'ye 2-0 mağlup oldu ve ardından Türkiye Kupası'nda beşinci tur maçında Bandırmaspor'a elendi. En golcü oyuncuları Tetteh, Afrika Uluslar Kupası için takımdan ayrıldı ve şu anda Sumudica'nın takımı için gelecek sıkıntılı görünüyor.

Trabzonspor'un başında görev yaptığı son dört iç saha maçında kalesini gole kapatan Abdullah Avcı, Süper Lig kariyerinin en uzun serisini yakalamak istiyor. Takımında en güvendiği mevkii kalesi olurken, en yüksek kurtarış yüzdesine sahip isim olan Uğurcan Çakır (%83.1), kalesine gelen son 28 şutun 26'sını kurtarmayı başardı. Uğurcan bu süreçte yediği üç golü penaltı (Fredy Ribeiro), ceza sahası dışı (Cebrail Karayel) ve takım arkadaşının ters vuruşuyla (Dorukhan Toköz) kalesinde gördü.

Oran Analizi

Yeni Malatyaspor için ilk yarı beraberliğine 2.2 oran verildiği toplam 7 maçın hiçbirinin ilk yarısı berabere bitmedi.



