Trabzonspor, Yeni Malatyaspor maçına hazırlanıyor

Süper Lig ’de 2021-22 sezonunda ilk devreyi lider kapatan Trabzonspor , çalışmalarına devam ediyor. Ligin 20’nci haftasında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak olan bordo mavililer, karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde saat 11.30’da teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan antrenmanda ısınma koşusu, mobilizasyon, dinamik ısınma ve sonrasında 5’e 2 ve geniş alan çalışması yapan oyuncular idmanı çift kale maç ile sonlandırdı.

Bordo-mavililer, 7 Ocak 2022 Cuma günü Medical Park Stadyumu’nda oynanacak karşılaşmanın hazırlıklarına yarın yapılacak antrenmanla devam edecek.

Selay SAYKAL/TRABZON(DHA)