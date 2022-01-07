Süper Lig'in ikinci yarısı Trabzonspor - Yeni Malatyaspor karşılaşmasıyla başlıyor. 20. haftanın ve ikinci yarının açılış maçında lider Trabzonspor, Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde Sumudica yönetimindeki Yeni Malatyaspor'u konuk ediyor. Ligde puan farkıyla liderlik koltuğuna kurulan bordo mavililer, Malatya engelini de geçerek yoluna emin adımlarla devam etmek istiyor. Ligde son sırada yer alan Yeni Malatyaspor ise deplasmanda galibiyet alarak hem çıkış yakalamak istiyor hem de önemli bir galibiyetle ikinci yarıya moralli girmenin peşinde...

Trabzonspor - Yeni Malatyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Ligin 20. hafta karşılaşması 7 Ocak 2022 Cuma günü (bugün) oynanacak. Fırat Aydınus'ın yöneteceği karşılaşma saat 20:00'de başlayacak. Bu mücadele beıINSPORTS 1 ekranlarında olacak.

İlk 11'ler

Trabzonspor: Uğurcan, Peres, Hüseyin, Denswil, İsmail, Dorukhan, Hamsik, Bakasetas, A.Ömür, Nwakaeme, Cornelius

Yeni Malatyaspor: Ertaç, Mustafa, Semih, Sadık, Hafez, Jospin, Aabid, Mallan, Mounir, Adem, Kubilay

Trabzon'da son dakika

Afrika Kupası’na giden Djaniny ve Kouassi’nin yanı sıra sezonu kapatan Edgar, Gervinho bugünkü maçta olmayacak. Bordo-Mavili takımda Serkan Asan ile Trondsen’in de sakatlıkları bulunuyor. Tedavisi tamamlanan ancak tam randımanlı olarak takımla çalışmayan Vitor Hugo ise en iyi ihtimalle 21 kişilik kadroda yer alacak. Öte yandan ara transfer dönemi resmen 12 Ocak’ta başlayacağı için Visca bugün forma giyemeyecek.

Yeni Malatyaspor çok sıkıntılı

Devre arası transferine hızlı giren Yeni Malatyaspor, 12 Ocak’ta resmi dönem başlayacağı için ilk yarıdaki kadrosuyla sahada olacak. Ancak Sarı-Kırmızılılar’da Wallace, Haddadi, Ndong ve Tetteh gibi çok önemli eksikler var. Alacakları nedeniyle takımdan ayrılması beklenen 2-3 isim ise Trabzonspor maçında oynamaları için ikna edildi. Sumudica’nın ekibi oldukça eksik bir kadroyla Trabzon’a geldi.

Nwakaeme şova hazır

16. haftadaki Antalyaspor mücadelesinin ilk yarısında sakatlanan ve ilk yarının son 3 maçını kaçıran Anthony Nwakaeme, geri dönüyor. Hafta başından beri takımla çalışan Nijeryalı yıldız, bugünkü Yeni Malatya karşılaşmasında formasına kavuşacak. Akyazı’daki mücadeleye ilk 11’de başlamak isteyen ve hocası Abdullah Avcı ile yaptığı görüşmede de “Kendimi çok iyi hissediyorum” diyen Nwakaeme, bu akşam dolu tribünler önünde şov yapmak istiyor. Nwakaeme, sezonun ilk yarısında çıktığı 15 lig maçında 6 kez rakip fileleri havalandırırken, 6 da asist yaptı.

Aydınus ile 62. karşılaşma

İkinci yarının açılış maçında bu akşam Fırat Aydınus düdük çalacak. Tecrübeli hakem, daha önce Trabzonspor’un 61 karşılaşmasında görev yaparken, Bordo-Mavililer 23 kez kazandı, 17 defa kaybeden taraf oldu. 21 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Aydınus, geçtiğimiz sezonki tartışmalı Gaziantep- Trabzonspor mücadelesinin ardından uzun bir sonra 15. haftadaki Adana Demirspor maçına atanmış, Trabzonspor sahadan 2-0 galip ayrılmıştı.

Taraftarlara son çağrı

Yeni Malatyaspor maçı öncesi Trabzonspor’un hocası Abdullah Avcı taraftarlara seslendi. Kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda tecrübeli hoca, “Bu maç bu heyecanı birlikte yaşamak için durmayın, biletlerinizi alın! Gelin hep birlikte horona duralım” dedi. Kombinelerle birlikte 35 bine yakın bilet satılırken, Akyazı’da tribünlerin tıklım tıklım doldurulması hedefleniyor.