Trabzonspor - Yeni Malatyaspor maçı kapalı gişe

Geçen sezon takımlarını hiçbir maçta yalnız bırakmayan, yağmur, çamur ve deplasman demeden her maça giden Trabzonsporlu taraftarlar, yeni sezonda da Fırtına’ya büyük destek veriyor.

Avrupa Ligi’ndeki Sparta Prag karşılaşmasında stadın büyük bir bölümünü dolduran Trabzonsporlu futbolseverler, Medical Park Stadyumu’nda oynanacak sezonun ikinci resmi maçında da Akyazı’yı cehenneme çevirecek.

Onurlandıracaklar

Kritik maça büyük ilgi gösteren Bordo- Mavili taraftarların, tüm biletleri tükettiği öğrenildi. Kombine sahipleri ile birlikte Malatyaspor karşısında en az 35 bin kişinin tribünde olması bekleniyor.

Taraftarlar hem Avrupa’da yoluna kayıpsız devam eden oyuncularını onurlandıracak hem de Malatya karşısında itici güç olacak.