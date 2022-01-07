Trabzonspor - Yeni Malatyaspor maçı (CANLI)

Süper Lig 'de ikinci yarının startı Trabzon'da verildi. 20. haftanın açılış maçında lider Trabzonspor , Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde Sumudica yönetimindeki Yeni Malatyaspor'u konuk ediyor. Ligde puan farkıyla liderlik koltuğuna kurulan bordo mavililer, Malatya engelini de geçerek yoluna emin adımlarla devam etmek istiyor. Ligde son sırada yer alan Malatya ekibi ise deplasmanda galibiyet alarak hem çıkış yakalamak istiyor hem de önemli bir galibiyetle ikinci yarıya moralli girmenin peşinde...

MAÇTAN DAKİKALAR:

9' Trabzonspor'da Dorukhan, Mounir'in müdahalesi sonrası ceza sahası çizgisinde yerde kaldı. Sağ çaprazdan kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Bakasetas, barajı geçemedi.

17' Sadık Çiftpınar'ın uzun pasına koşu yapan Kubilay Kanatsızkuş, ceza sahasına girmek üzereyken Hüseyin Türkmen ile girdiği ikili mücadele sonrası yerde kaldı. Malatyaspor cephesi kırmızı kart ve faul itirazlarında bulundu, Fırat Aydınus oyunu devam ettirdi.

22' Sol çizgide buluştuğu topla içeri doğru kateden ve kendisine şut açısı yaratan Nwakaeme, sert bir vuruş yaptı. Araya giren Sadık, topun kaleye gitmesini önledi.

GOL | 23' Nwakaeme'nin sol kanattan yaptığı ortaya hareketlenen Cornelius, ceza sahasında Semih ve Awuku'dan önce hamle yaptı, tek vuruşuyla topu ağlara gönderdi.

Süper Lig'de 2022'nin ilk golü Cornelius'tan geldi. Danimarkalı forvet, ligdeki gol sayısını 10'a yükseltti.

25' Hamsik, sağ çaprazdan ceza sahasına gönderdi, arka direkte Andreas Cornelius vuruşunu yaptı ancak top yan ağlarda kaldı. Pozisyonun ardından yan hakem ofsayt bayrağını havaya kaldırdı.

38' Yeni Malatyaspor'da Hafez, Hamsik'le girdiği ikili mücadele sonrası yerde kaldı. Yerde topa elle dokunan Mısırlı sol bek sarı kart gördü.

38' Bruno Peres'in sağ kanattan yaptığı ortaya yükselen Cornelius'un kaleye yakın mesafeden yaptığı kafa vuruşunda top auta çıktı.

45+3' Sol kanatta topla buluşan Mounir, şık bir çalımla Bruno Peres'ten sıyrıldı ve çizgiye iner inmez ortasını yaptı. Kubilay Kanatsızkuş'un müsait durumda attığı şutta top auta çıktı.

İlk 45 dakika Trabzonspor'un 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

İkinci yarı başladı.

48' Trabzonspor, ceza sahası çizgisinde Semih Kaya'nın topa elle müdahale yapmasıyla serbest vuruş kazandı. Nwakaeme'nin şutunda top barajdan döndü.

55' Abdülkadir Ömür'ün sağ kanattan yaptığı ortaya yükselen Cornelius'un yaptığı vuruşunda top direğin az farkla yanından auta çıktı.

61' Trabzonspor, ikinci gole çok yaklaştı. Bakesetas'ın kullandığı serbest vuruşta top Sadık'tan döndü. Seken topu kontrol eden ve çizgiye inen Yunan yıldızın çevirdiği topa önce Hüseyin Türkmen, sonra Dorukhan Toköz vurdu. Araya giren Malatyaspor savunması tehlikeyi uzaklaştırdı.

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Trabzonspor - Yeni Malatyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Medical Park Stadı'nda oynanan Trabzonspor - Yeni Malatyaspor maçını Fırat Aydınus yönetiyor. Saat 20.00'de başlayan ve beIN Sports 1'den naklen yayınlanan 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde.

Trabzonspor - Yeni Malatyaspor ilk 11'ler

Trabzonspor: Uğurcan, Peres, İsmail, Hüseyin, Denswil, Dorukhan, Hamsik, Bakasetas, Abdülkadir Ömür, Nwakaeme, Cornelius

Yeni Malatyaspor: Ertaç, Semih, Awuku, Sadık, Hafez, Jospin, Aabid, Mallan, Mustafa, Mounir, Kubilay