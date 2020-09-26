Trabzonspor - Yeni Malatyaspor (CANLI)
Sezona istediği gibi başlayamayan Trabzonspor, 3. hafta maçında Yeni Malatyspor'u konuk ediyor. Evinde kazanmak isteyen Karadeniz ekibi, yeni transferlerini sahaya sürdü. Süper Lig'de 5 maçtır kazanamayan Yeni Malatyaspor ise kötü gidişata Trabzon'da 'dur' demek istiyor. Trabzonspor - Yeni Malatyaspor maçının canlı anlatımı ve skor takibi fanatik.com.tr'de...İlk yarıda Afobe'nin iki, Nwakaeme'nin ise bir golü var
Süper Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Cumartesi gününün son maçında Trabzonspor ile Yeni Malatyaspor karşı karşıya geliyor. Sezona Beşiktaş mağlubiyetiyle başlayan, ardından Denizlispor'la 0-0 berabere kalan Trabzonspor, ilk galibiyetini Yeni Malatyaspor karşısında almak istiyor. Lige 3-0'lık Karagümrük mağlubiyeti ile başlayan ardından evinde Göztepe ile 1-1 berabere kalan Yeni Malatyaspor ise Trabzon deplasmanında sürpriz peşinde
Trabzonspor - Yeni Malatyaspor ilk 11'ler
Trabzonspor: Uğurcan, Serkan, Hüseyin, Edgar Ie, Marlon, A. Parmak, Flavio, Lewis Baker, Nwakaeme, A. Ömür, Afobe
Yedekler: Erce, Campi, Abdurrahim, Atakan, Ahmet, Bilal, Yusuf Sarı, Salih, Plaza, Safa
Yeni Malatyaspor: Herrera, Acquah, Hadebe, Ndayishimiye, Murat, Karim Hafes, Chebake, Cueva, Ahmed, Adem, Tetteh
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MAÇ BAŞLADI
3.dakikada sağ kanattan Adem Büyük geldi yerden ortasını kaleci Uğurcan aldı
12.dakikada Yeni Malatyaspor sağ kanattan köşe vuruşu kazandı. Cueva ortaladı Adem Büyük kafayı vurdu ama top savunmadan sekti
13.dakikada Adem Büyük ceza sahası içinde dönerek vurdu top kaleci Uğurcan'da kaldı
16.dakikada sol kanttan Nwakaeme geldi rakibini geçip vuruşunu yaptı ama top kalecide kaldı
18.dakikada Lewis Baker ceza sahası dışından vurdu şutu farklı biçimde auta gitti
GOL! 24.dakikada Trabzonspor Benik Afobe'nin golüyle 1-0 öne geçti. Sol kanattan kullanılan köşe vuruşunda ön direkte Hüseyin aşırttı arkada direkte Afobe kafayla golü attı
27.dakikada Yeni Malatyaspor'da Acquah ceza sahası dışından vurdu top dışarı gitti
GOL! 33.dakikada Trabzonspor Benik Afobe'nin golüyle 2-0 öne geçti. Savunmanın arkasına sarkan Baker daha uygun durumdaki Afobe'yi gördü. Afobe bekletmeden vuruşunu yaptı ve ikinci golünü kaydetti
VAR SONUCU GOL İPTAL! 41.dakikada Yeni Malatyaspor Adem Büyük ile golü buldu ancak pozisyonun öncesinde VAR incelemesi sonucu ofsayt belirlenince filelere giden top, gol değeri kazanmadı
45.dakikada Flavio ceza sahasına girmeden yerden vurdu şutu az farkla dışarı gitti
GOL! 45+2.dakikada Trabzonspor Nwakaeme'nin golüyle 3-0 öne geçti. Ceza sahası önünde topu alan Nwakaeme rakibi ekarte edip sol ayağıyla düzgün bir vuruş yaptı ve golü attı
İlk yarıyı Trabzonspor 3-0 önde kapattı
İkinci yarı başladı, Malatyaspor devre arasında 3 oyuncu değişikliği yaptı. Zeki Yavru, Zuqui ve Lukoki oyunda
ÇİZGİDEN ÇIKARDI! 49.dakikada Nwakaeme'nin sağ çaprazından şutu çekti, kaleciyi geçen topu savunmada Hadebe çizgiden çıkardı
52.dakikada Hafez'in ortasına Tetteh kafayı vurdu top kaleci Uğurcan'da kaldı
OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ! 58.dakikada sakatlanan Abdulkadir Parmak çıktı yerine Safa Kınalı oyuna girdi