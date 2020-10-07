Trabzonspor, yeni kadrosuyla zafere ulaşmayı hedefliyor

Trabzonspor; Novak, Da Costa Ndiaye, Sosa, Guilherme ve Alexander Sörloth gibi ilk ilk 11 oyuncularını gönderdi. Gençleri dahil etmezsek, as kadrodan tam 7 isimle yollarını ayırdı. Fırtına 2'si genç olmak üzere toplamda da 11 ismi renklerine bağladı. Geçen sezon şampiyonluğu kıl payı kaçıran Karadeniz ekibi, yeni sezonda bambaşka bir kadroyla zafere ulaşmayı hedefliyor.

Takımın dili Portekizce!

Bordo-Mavililer takım içerisinde dil uyumunu yakaladı. Marlon ile Hugo; Brezilyalı, Edgar'la, Pereira; Portekizli. Bu savunma dörtlüsünün ana dili Portekizce. Önlerinde oynayan Flavio da keza Brezilya vatandaşı. Takımın gol yükünü çekecek Yeşil Burun Adalı Djaniny'nin de ana dili Portekizce. Saha içerisindeki iletişime çok önem veren Newton bu oyuncuların aynı dili konuşmasından oldukça memnun.