Trabzonspor yeni 10 numarasına kavuştu: Anastasios Bakasetas

Trabzon’da sirtaki zamanı... Teknik direktör Abdullah Avcı çok istedi, yönetim Bakasetas transferini bitirdi. Alanyaspor’un yıldız futbolcusunu 3 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında renklerine bağlayan Bordo-Mavililer, iki taksit halinde bu rakamı ödeyecek. Görüşmeleri bizzat Başkan Ahmet Ağaoğlu yürütürken, Trabzonspor’un patronu gece yarısı operasyonuyla oyuncuyu şehre getirdi. Başkan ile beraber özel uçakla Alanya’dan Trabzon’a gelen Bakasetas, gerekli prosedürler tamamlandıktan sonra antrenmana yetişti.

Yeni takımıyla ilk idmanına çıkan 27 yaşındaki 10 numara, fiziksel olarak hazır olduğu için Beşiktaş maçının kafilesine dahil edildi. 21 kişilik kadroda yer alacak olan Bakasetas’ın, 11’de olmasa bile mutlaka sonradan oyuna girmesi bekleniyor.

12 milyon Euro’luk madde

Karadeniz ekibi, Anastasios Bakasetas ile yapılan sözleşmenin detaylarını da KAP’ta açıkladı. Buna göre 3.5 senelik mukavele imzalanan başarılı futbolcu, bu sezon sonuna kadar 600 bin Euro kazanacak. Sonraki yıllarda da ücreti 1 milyon 250 bin Euro olacak.

Bakasetas’ın kontratına 12 milyon Euro’luk serbest kalma bedeli de eklenirken, başka bir kulübe satılması halinde aradaki rakamın yüzde 20’si Alanyaspor’a pay olarak verilecek.

Kartal avcısı!

Beşiktaş son 13 lig maçında 1 yenilgi alırken, onu da Alanyaspor karşısına yaşamıştı. 12. haftadaki karşılaşmada Bakasetas şov yaptı. Takımının 2-1 kazandığı karşılaşmada 2 golün sahibi olan Bakasetas, bugün de Trabzonspor formasıyla Kartal’a rakip olacak.