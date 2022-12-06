Trabzonspor, yarın Crystal Palace ile karşılaşacak

Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde bugün 11.00’de gerçekleştirilen antrenmanda dinamik ısınmanın ardından koordinasyon çalışması yapıldı. 5’e 2 ile devam eden antrenmanın son bölümünde ise sonuçlandırma çalışması gerçekleştirildi.





Trabzonspor , Antalya'daki ikinci hazırlık maçında yarın İngiltere Premier Lig ekiplerinden Crystal Palace ile karşılaşacak. Müsabaka saat 19.00'da başlayacak.(İHA)