Trabzonspor Vitor Hugo ile yıkılmıyor
Trabzonspor bu sezon hareketli geçirdiği transfer döneminin en nokta isabetini Brezilyalı yıldız savunmacı Vitor Hugo ile sağlamış gibi görünüyor. Takıma gidiği ilk günden bu yana performansıyla fark yaratan sambacı, Trabzonspor - Sivasspor maçında da Karadeniz ekibinin en iyisiydi.
Trabzonspor - Sivasspor maçında Bordo-Mavililer belki iki puanlık kayıp yaşadı ama Brezilyalı Vitor Hugo'nun performansıyla teselli buldu. Karadeniz ekibi sahadan 1 puanla ayrılmasına rağmen defansta hatasıza yakın oynayan Brezilyalı stoper, 5 kez topu uzaklaştırdı, 3 de pas arası yaptı. 4 ikili mücadele kazanıp, 3 hava topu alan Vitor Hugo zaman zaman hücuma da destek verdi. Karşılaşmayı yüzde 85’lik başarılı pas yüzdesiyle tamamlayan 29 yaşındaki savunmacı, kısacası mücadelesiyle yine fark yarattı.