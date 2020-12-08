Trabzonspor Vitor Hugo ile yıkılmıyor

Trabzonspor - Sivasspor maçında Bordo-Mavililer belki iki puanlık kayıp yaşadı ama Brezilyalı Vitor Hugo'nun performansıyla teselli buldu. Karadeniz ekibi sahadan 1 puanla ayrılmasına rağmen defansta hatasıza yakın oynayan Brezilyalı stoper, 5 kez topu uzaklaştırdı, 3 de pas arası yaptı. 4 ikili mücadele kazanıp, 3 hava topu alan Vitor Hugo zaman zaman hücuma da destek verdi. Karşılaşmayı yüzde 85’lik başarılı pas yüzdesiyle tamamlayan 29 yaşındaki savunmacı, kısacası mücadelesiyle yine fark yarattı.