TFF'DEN YAPILAN AÇIKLAMADA ŞÖYLE DENİLDİ:

Hukuk Müşavirliği'nce 06.10.2020 tarihinde Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na yapılan sevk raporları aşağıda belirtilmiştir.

1- GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. Kulübü teknik sorumlusu MARIUSI NINEL ŞUMUDICA'nın 02.10.2020 tarihinde oynanan GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.-TRABZONSPOR A.Ş. Süper Lig müsabakasındaki "sportmenliğe aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 03.10.2020 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkin karar verilmiştir.

2- TRABZONSPOR A.Ş. Kulübü'nün 02.10.2020 tarihinde oynanan GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.-TRABZONSPOR A.Ş. Süper Lig müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

3- YENİ MALATYASPOR Kulübü'nün 03.10.2020 tarihinde oynanan YENİ MALATYASPOR-FRAPORT-TAV ANTALYASPOR Süper Lig müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ve Akreditasyon Talimatı'nın 4. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

YENİ MALATYASPOR Kulübü görevlisi TURGAY YILDIRIM'ın aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ve Akreditasyon Talimatı'nın 7/1 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,

YENİ MALATYASPOR Kulübü görevlisi MEHMET TEMUR'un aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ve Akreditasyon Talimatı'nın 7/1 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,

YENİ MALATYASPOR Kulübü görevlisi ADEM SEVİNÇHAN'ın aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ve Akreditasyon Talimatı'nın 7/1 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,

YENİ MALATYASPOR Kulübü görevlisi YUSUF BORAN'ın aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ve Akreditasyon Talimatı'nın 7/1 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,

YENİ MALATYASPOR Kulübü görevlisi MURAT ALPAY'ın aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ve Akreditasyon Talimatı'nın 7/1 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,

YENİ MALATYASPOR Kulübü görevlisi VAHAP ALAGÖZ'ün aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ve Akreditasyon Talimatı'nın 7/1 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,

YENİ MALATYASPOR Kulübü görevlisi YAKUP KOP'un aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ve Akreditasyon Talimatı'nın 7/1 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,

YENİ MALATYASPOR Kulübü görevlisi MEHMET GÜNGÖR'ün aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ve Akreditasyon Talimatı'nın 7/1 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,

YENİ MALATYASPOR Kulübü görevlisi MURAT KANAT'ın aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ve Akreditasyon Talimatı'nın 7/1 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,

YENİ MALATYASPOR Kulübü görevlisi HAKAN GÜLER'in aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ve Akreditasyon Talimatı'nın 7/1 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,

YENİ MALATYASPOR Kulübü futbolcusu CRISTIAN ALBERTO CUEVA BRAVO'nun aynı müsabakadaki "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 06.10.2020 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

4- MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK Başkanı GÖKSEL GÜMÜŞDAĞ'ın 03.10.2020 tarihinde oynanan MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK-GÖZTEPE A.Ş. Süper Lig müsabakasındaki "cezaya uyulmaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 50. maddesi uyarınca 06.10.2020 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK idarecisi MESUT ALTAN'ın aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ve COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat'ın 7/11 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK antrenörü PIERRE ACHILLE WEBO KOUAMO'nun aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ve COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat'ın 7/11 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK futbolcusu FREDRIK AASMUNDRUD GULDBRANDSEN'in aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ve COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat'ın 7/11 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

5- GÖZTEPE A.Ş. Kulübü'nün 03.10.2020 tarihinde oynanan MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK-GÖZTEPE A.Ş. Süper Lig müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ve COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat'ın 9/3 maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

6- YUKATEL DENİZLİSPOR Kulübü'nün 04.10.2020 tarihinde oynanan YUKATEL DENİZLİSPOR-İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR Süper Lig müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Süper Lig ve TFF 1. Lig Yayın Talimatı'nın 8/5 maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

7- GİRESUNSPOR Kulübü'nün 03.10.2020 tarihinde oynanan GİRESUNSPOR-BEYPİLİÇ BOLUSPOR TFF 1. Lig müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat'ın 6/4 ve 6/11 maddeleri uyarınca PFDK'ya sevkine,

GİRESUNSPOR Kulübü görevlisi OSMAN ÖDEN'in aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ve COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat'ın 9/3 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

GİRESUNSPOR Kulübü antrenörü SİNAN KÖZEN'in aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ve COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat'ın 6/4 maddesi uyarınca ve "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 04.10.2020 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

8- BEYPİLİÇ BOLUSPOR Kulübü antrenörü KAZIM AKGÜN'ün 03.10.2020 tarihinde oynanan GİRESUNSPOR-BEYPİLİÇ BOLUSPOR TFF 1. Lig müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ve COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat'ın 7/11 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,

BEYPİLİÇ BOLUSPOR Kulübü futbolcusu BEKİR YILMAZ'ın aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ve COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat'ın 6/9 ve 7/11 maddeleri uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

BEYPİLİÇ BOLUSPOR Kulübü futbolcusu MELİH OKUTAN'ın aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ve COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat'ın 6/9 ve 7/11 maddeleri uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,

BEYPİLİÇ BOLUSPOR Kulübü futbolcusu ALİCAN ÖZFESLİ'nin aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ve COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat'ın 6/9 ve 7/11 maddeleri uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

9- MENEMEN SPOR Kulübü görevlisi TAHİR ŞAHİN'in 04.10.2020 tarihinde oynanan BALIKESİRSPOR-MENEMEN SPOR TFF 1. Lig müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ve COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat'ın 7/11 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

10- ADANA DEMİRSPOR Kulübü'nün 04.10.2020 tarihinde oynanan ADANA DEMİRSPOR-ADANASPOR A.Ş. TFF 1. Lig müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat'ın 7/3, 6/9, 5/5, 9/2 ve 9/3 maddeleri uyarınca ve "8 futbolcusunun sarı kart görmesi suretiyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 40. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

11- MAMAK FK Kulübü'nün 04.10.2020 tarihinde oynanan ETİMESGUT BELEDİYESPOR-MAMAK FK Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat'ın 9/3 maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

12- VAN SPOR FUTBOL KULÜBÜ'nün 04.10.2020 tarihinde oynanan VAN SPOR FUTBOL KULÜBÜ-SİVAS BELEDİYESPOR Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat'ın 6/5 maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

13- GMG KASTAMONUSPOR Kulübü antrenörü SAVAŞ YILDIRIM'ın 04.10.2020 tarihinde oynanan GMG KASTAMONUSPOR-KIRŞEHİR BELEDİYESPOR Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ve COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat'ın 7/11 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,









GMG KASTAMONUSPOR Kulübü görevlisi GÖKTUĞ ERTETİK'in aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ve COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat'ın 7/11 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.





14- KIRŞEHİR BELEDİYESPOR Kulübü idarecisi HALİL KURT'un 04.10.2020 tarihinde oynanan GMG KASTAMONUSPOR-KIRŞEHİR BELEDİYESPOR Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ve COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat'ın 9/3 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,





KIRŞEHİR BELEDİYESPOR Kulübü görevlisi YUSUF YILDIRIM'ın aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ve COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat'ın 7/11 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.





15- TARSUS İDMANYURDU Kulübü'nün 04.10.2020 tarihinde oynanan TARSUS İDMANYURDU-SAKARYASPOR A.Ş. Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat'ın 5/5, 7/4, 9/2 ve 9/3 maddeleri uyarınca ve Sağlık Ekiplerinin Yapılanmaları ve İşleyişleri Talimatı'nın 5/d uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.





16- SAKARYASPOR A.Ş. Kulübü Antrenörü SİNAN KORKMAZ'ın 04.10.2020 tarihinde oynanan TARSUS İDMANYURDU-SAKARYASPOR A.Ş. Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat'ın 7/11 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,













SAKARYASPOR A.Ş. Kulübü futbolcusu HASAN BİLAL'in aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat'ın 7/11 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,





SAKARYASPOR A.Ş. Kulübü futbolcusu ÜMİT YASİN ARSLAN'ın aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat'ın 7/11 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.





17- TURGUTLUSPOR Kulübü Başkanı TANER KESTANECİ'nin 04.10.2020 tarihinde oynanan TURGUTLUSPOR-PENDİKSPOR Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ve COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat'ın 9/3 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.





18- KIRKLARELİSPOR Kulübü'nün 04.10.2020 tarihinde oynanan KIRKLARELİSPOR-PAZARSPOR Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasındaki "6 futbolcusunun sarı kart görmesi suretiyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 40. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.





19- İNEGÖLSPOR Kulübü'nün 04.10.2020 tarihinde oynanan İNEGÖLSPOR-SARIYER Misli.com 2. Lig Beyaz Grup müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ve COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat'ın 6/1 maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.





20- AFJET AFYONSPOR Kulübü'nün 04.10.2020 tarihinde oynanan AFJET AFYONSPOR-MANİSA FUTBOL KULÜBÜ Misli.com 2. Lig Beyaz Grup müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ve COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat'ın 7/3 maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.





21- KAHRAMANMARAŞSPOR A.Ş. Kulübü'nün 04.10.2020 tarihinde oynanan KAHRAMANMARAŞSPOR A.Ş.-HEKİMOĞLU TRABZON Misli.com 2. Lig Beyaz Grup müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ve Sportif Ekipman Talimatı'nın 6/3 maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.





22- ARTVİN HOPASPOR Kulübü teknik sorumlusu COŞKUN ÖZ'ün 04.10.2020 tarihinde oynanan ARTVİN HOPASPOR-OFSPOR A.Ş Misli.com 3. Lig 1. Grup müsabakasındaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi i uyarınca 05.10.2020 tarihinden tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.





23- NEVŞEHİR BELEDİYESPOR Kulübü'nün 04.10.2020 tarihinde oynanan NEVŞEHİR BELEDİYESPOR-KEMERSPOR 2003 Misli.com 3. Lig 1. Grup müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.





24- MANİSASPOR Kulübü'nün 04.10.2020 tarihinde oynanan MANİSASPOR-ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ GENÇLİK VE SPOR Misli.com 3. Lig 1. Grup müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ve COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat'ın 7/2 maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.





25- BELEDİYE DERİNCESPOR Kulübü'nün 04.10.2020 tarihinde oynanan BUCASPOR 1928-BELEDİYE DERİNCESPOR Misli.com 3. Lig 1. Grup müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ve Sportif Ekipman Talimatı'nın 4/2 maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.













26- ÇANKAYA FUTBOL KULÜBÜ'nün 05.10.2020 tarihinde oynanan ÇANKAYA FUTBOL KULÜBÜ-PAYASSPOR Misli.com 3. Lig 1. Grup müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat'ın 7/2 ve 7/3 maddeleri uyarınca PFDK'ya sevkine,













ÇANKAYA FUTBOL KULÜBÜ kaleci antrenörü METİN MERAL'in aynı müsabakadaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 06.10.2020 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.





27- PAYASSPOR Kulübü'nün 05.10.2020 tarihinde oynanan ÇANKAYA FUTBOL KULÜBÜ-PAYASSPOR Misli.com 3. Lig 1. Grup müsabakasındaki "6 futbolcusunun sarı kart görmesi suretiyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 40. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.





28- YOMRASPOR Kulübü'nün 04.10.2020 tarihinde oynanan YOMRASPOR-TEKİRDAĞSPOR Misli.com 3. Lig 2. Grup müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat'ın 7/2 ve 7/3 maddeleri uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.





YOMRASPOR Kulübü doktoru MUTLU ATAGÜN'ün aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat'ın 7/2 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.





29- MARDİN FOSFAT SPOR Kulübü'nün 04.10.2020 tarihinde oynanan MARDİN FOSFAT SPOR-ÇENGELKÖY FUTBOL YATIRIMLARI A.Ş. Misli.com 3. Lig 2. Grup müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.





30- CEYHANSPOR Kulübü'nün 04.10.2020 tarihinde oynanan CEYHANSPOR-DARICA GENÇLERBİRLİĞİ A.Ş. Misli.com 3. Lig 2. Grup müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ve COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat'ın 7/2, 6/9, 6/19 ve 7/11 maddeleri uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.













31- DARICA GENÇLERBİRLİĞİ A.Ş. Kulübü'nün 04.10.2020 tarihinde oynanan CEYHANSPOR-DARICA GENÇLERBİRLİĞİ A.Ş. Misli.com 3. Lig 2. Grup müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ve COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat'ın 7/11 maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.





32- BELEDİYE KÜTAHYASPOR Kulübü antrenörü SERKAN ENÇETİN'in 04.10.2020 tarihinde oynanan BELEDİYE KÜTAHYASPOR-TOKATSPOR A.Ş. Misli.com 3. Lig 2. Grup müsabakasındaki "hakaretleri" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 05.10.2020 tarihinden tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,













BELEDİYE KÜTAHYASPOR Kulübü futbolcusu EMRAH DAĞ'ın aynı müsabakadaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 05.10.2020 tarihinden tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.





33- ERBAASPOR Kulübü'nün 04.10.2020 tarihinde oynanan ERBAASPOR-ŞİLE YILDIZSPOR Misli.com 3. Lig 2. Grup müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ve COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat'ın 7/2 maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.













34- ŞİLE YILDIZSPOR Kulübü'nün 04.10.2020 tarihinde oynanan ERBAASPOR-ŞİLE YILDIZSPOR Misli.com 3. Lig 2. Grup müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ve 2020-2021 Sezonu TFF 3.Lig Müsabakaları Statüsü'nün 2 / Ek-2 Müsabaka İsim Listesi - (c) maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.





35- ALTINDAĞSPOR Kulübü'nün 04.10.2020 tarihinde oynanan OSMANİYESPOR FUTBOL KULÜBÜ-ALTINDAĞSPOR Misli.com 3. Lig 3. Grup müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ve COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat'ın 7/11 ve 6/9 maddeleri uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.





36- CİZRE SPOR Kulübü'nün 04.10.2020 tarihinde oynanan CİZRE SPOR-ARHAVİ SPOR Misli.com 3. Lig 3. Grup müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. Maddesi uyarınca, COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat'ın 6/4 maddesi uyarınca ve "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.





37- GÖLCÜKSPOR Kulübü'nün 04.10.2020 tarihinde oynanan GÖLCÜKSPOR-KARŞIYAKA Misli.com 3. Lig 3. Grup müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ve COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat'ın 9/3 maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.





38- KARBEL KARAKÖPRÜ BELEDİYESPOR Kulübü'nün 04.10.2020 tarihinde oynanan KARBEL KARAKÖPRÜ BELEDİYESPOR-BAYRAMPAŞASPOR A.Ş. Misli.com 3. Lig 4. Grup müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ve COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat'ın 7/2 maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.





39- ALANYA KESTELSPOR Kulübü idarecisi MURAT BERGE'nin 04.10.2020 tarihinde oynanan ALANYA KESTELSPOR-SİLİVRİSPOR Misli.com 3. Lig 4. Grup müsabakasındaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 05.10.2020 tarihinden tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,





ALANYA KESTELSPOR Kulübü futbolcusu ALİ EREN DAŞDEMİR'in aynı müsabakadaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 05.10.2020 tarihinden tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.





40- 68 AKSARAY BELEDİYESPOR Kulübü'nün 04.10.2020 tarihinde oynanan 68 AKSARAY BELEDİYESPOR-MODAFEN Misli.com 3. Lig 4. Grup müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. Maddesi, COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat'ın 6/4 maddesi ve Yayın Talimatı'nın 13/2 maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.





41- SİİRT İL ÖZEL İDARESİSPOR Kulübü'nün 04.10.2020 tarihinde oynanan BURSA YILDIRIMSPOR-SİİRT İL ÖZEL İDARESİSPOR Misli.com 3. Lig 4. Grup müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ve COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat'ın 7/4 maddeleri ile Sağlık Ekiplerinin Yapılanmaları ve İşleyişleri Talimatı'nın 5/d maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.