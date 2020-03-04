Trabzonspor, Fenerbahçe ile oynadıkları Ziraat Türkiye Kupası yarı final mücadelesinin ilk karşılaşmasında bordo-mavili takımın maçlarına en fazla gelen kadın taraftarlarını Passolig’in locasında ağırladı.

Bu sezon seyirci ortalamasında 29 bini geride bırakarak “ligin seyirci sayısını en fazla artıran” ve “tribünlerinde en fazla oranda kadın taraftara sahip kulübü” olan Trabzonspor, Passolig ile birlikte Dünya Emekçi Kadınlar Günü Haftası için özel bir organizasyon düzenledi.

Bu sezon bordo-mavili ekibin maçlarına en fazla giden kadın taraftarlar, Passolig'in özel davetlisi olarak locada maç izledi. Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, kulübün ilk kadın yöneticisi Eda Lermi Zorer'in de eşlik ettiği taraftarlara Trabzonspor Kulübü tarafından yöresel eşarplar hediye edildi. Kadın taraftarlar maçtan sonraki gün de Trabzonspor Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde ağırlandı ve futbolcularla tanışma, fotoğraf çektirme fırsatı yakaladı. #futbolkadinlarlaguzel



