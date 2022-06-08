UEFA Uluslar A Ligi Grup 1'de Avusturya, sahasında Danimarka'yı konuk etmişti. Danimarka'nın 2-1 kazandığı Ernst Happel'deki maçı birçok kulübün gözlemcileri yerinde takip ederken Türkiye'den de Trabzonspor ve İstanbulspor'un gözlemcileri stadyumda yer aldılar.

Paylaşılan gözlemci listesinde Hırvatistan Millî Takımı, Augsburg, Torino, Bayer Leverkusen, West Ham United, Manchester United, Borussia Dortmund, Sarpsborg, Tottenham ve Türkiye'den de Trabzonspor ile İstanbulspor yer aldı.

Trabzonspor'un gözü Larsen'de

Trabzonspor Futbolcu İzleme Komitesi, karşılaşmada Danimarka'nın galibiyet golünü atan sağ bek Jens Stryger Larsen'i takip etti. Sağ bekin yanı sıra stoper ve sol bek olarak da görev yapan Larsen'in Udinese ile olan sözleşmesi sona eriyor. Avusturya karşısında 66. dakikada Joakim Maehle'nin yerine oyuna giren Larsena, 84. dakikada takımına galibiyeti getiren golü atmayı başarmıştı.