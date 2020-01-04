Devre arasında Trabzonspor’un kadrosuna katmayı hedeflediği, eski kulübü Fenerbahçe’nin de transfer gündemine gelen Simon Kjaer konusunda, birinci ağızdan çok önemli açıklamalar yapıldı. Tecrübeli stoperin menaceri Mikkel Beck, bir Danimarka gazetesine verdiği demeçte, oyuncusunun durumunu değerlendirirken, “Atalanta’daki mevcut dumun devam edilecek gibi değil. Ne yazık ki işler umduğumuz gibi gitmedi. Ara transfer döneminde yollar ayrılacak. Simon adına en iyiyi bulmak için çalışıyorum. Ona büyük ilgi var. Çok sayıda teklif alıyoruz. En iyi seçeneği bularak birlikte bir karar vereceğiz” diye konuştu.

Kjaer için Trabzonspor ve Fenerbahçe arasında kıyasıya bir rekabet yaşanıyor.

Bonservisi Sevilla’da

1.91 boyundaki Simon Kjaer, sezon başında Sevilla’dan Atalanta’ya kiralandı. Ancak ilk yarıda sadece 5 maçta 291 dakika şans bulabilen 30 yaşındaki savunmacı, takımdan ayrılmak istiyor. Bunun için Danimarkalı stoper önce Atalanta ile bağlarını koparacak. Ardından onu isteyen kulüplerin Sevilla ile masaya oturması gerekiyor. İspanyol kulübünün de, Kjaer’i tekrar kadrosunda düşünmediği ve tüm teklifleri değerlendirmeye alacağı bildirildi.

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