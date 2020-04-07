Lige verilen arada transfer çalışmalarına ağırlık veren Bordo-Mavililer, liste hazırlıyor. Belirlenen isimlerle ise ilk görüşmeler yapılıyor. Özellikle orta saha bölgesinde ciddi bir hareketlilik yaşanacak. Obi Mikel gitti, Ndiaye’nin kiralık sözleşmesi lig bitiminde sona erecek. Aynı şekilde Sosa’nın da mukavelesi bitiyor. Arjantinli yıldızla her ne kadar prensipte anlaşılsa dahi merkeze en az 2 kaliteli transfer gerekiyor. Gana basınına göre gündemdeki isimlerden biri Bernard Mensah. Bir senedir 3 büyüklerin ciddi şekilde radarında olan Mensah için son 1 aylık periyotta Beşiktaş’ın ciddi girişimleri var. Ghanacrusader’in haberine göre Trabzonspor’da teknik direktör Hüseyin Çimşir, Mensah konusunda ısrarcı.

3.6 milyon Euro’ya aldılar

Genç hocanın, orta sahanın hücum gücünü artırmak adına Mensah’ı kadroya dahil etmeyi hedeflediği yazıldı. Kayserispor kümede kalma mücadelesi verirken, 25 yaşındaki Ganalı yıldızın önümüzdeki sezon takımda kalması çok zor gözüküyor. Sarı-Kırmızılılar, sezon başında Mensah’ın 3.6 milyon Euro’luk opsiyon maddesini kullanıp Atletico Madrid’den bonservisi almıştı.