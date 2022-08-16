



Spor Toto Süper Lig 'de yeni sezona şampiyonluk parolası ile giriş yapan Trabzonspor ile Beşiktaş , takviye çalışmalarını sürdürüyor. İki takım, transferde karşı karşıya geldi.

Naci Ünüvar Trabzonspor'un gündeminde

61 Saat'in haberine göre Trabzonspor, Ajax forması giyen Türk asıllı Hollandalı futbolcu Naci Ünüvar'ı gündemine aldı. Stoperlerinden Ahmetcan Kaplan'ı Ajax'a gönderek Bordo-Mavililer, Hollandalılar ile iyi ilişkiler kurdu.

Denswil devrede

Haberde Trabzonspor'un, Naci Ünüvar'ı Ajax'tan trasnfer etmek için girişimlerde bulunduğu ifade edildi. Ayrıca Karadeniz ekibi, Naci için Stefano Denswil'i de devreye soktu.

Beşiktaş da istiyor

Öte yandan orta sahanın her bölgesi ve sol kenarda da görev alabilen 19 yaşındaki futbolcuyla Beşiktaş'ın da ilgilendiği iddia edildi.

13 Haziran 2003 tarihinde Hollanda'da doğup, büyüyen Türk asıllı futbolcu, Ajax altyapısında futbola başladı. Geçtiğimiz sezon 25 karşılaşmada görev alan 19 yaşındaki kanat, 16 kez rakip fileleri havalandırmayı başarırken, 13 defa da takım arkadaşlarına gol pası verdi.