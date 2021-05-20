Süper Lig'de sezonun tamamlanmasıyla birlikte Trabzonspor, Abdullah Avcı yönetiminde yeni sezonda çok daha iddialı olmak adına transfer çalışmalarına hız vermiş durumda. Bruno Peres ve Gervinho hamlelerini yapan Trabzonspor, Romanya'da FCSB forması giyen 10 numara Florin Tanase ile ilgileniyor.

Playsport'un iddiasına göre Tanase ile Türkiye'den sadece Trabzonspor değil Başakşehir de ilgileniyor. Oyuncunun diğer talipleri olarak ise Anderlecht, Marsilya, Al Hilal, Montreal Impact ve New York City gösteriliyor.





Bonservisi açıklandı!

FCSB'nin başkanı Gigi Becali, oyuncu için belirledikleri bonservis bedelini açıklarken bunun Tanase gibi bir oyuncuyu almak adına düşük bir tutar olduğunu belirtti. AS.ro'ya konuşan Becali, "Tanase ayrılmak isterse onu nasıl tutabilirsiniz ki? O bir gol kralı ve ayrılmaya karar verdi. Artık onu tutamazsınız. Belirlediğimiz 5 milyon Euro, Tanase gibi bir oyuncu için oldukça az bir tutar. Bir takım hemen verebilir" ifaedelerini kullandı.

Sezona damga vurdu

Gheorghe Hagi'nin futbol akademisinden çıkarak 2016'da Viitorul'dan FCSB'ye transfer olan Tanase, bu sezon ligde çıktığı 26 maçta 19 gol, 4 asistlik katkı sağladı ve sezonu gol kralı olarak tamamladı. Toplamda Steaua ile bu sezon 35 maça çıkan 26 yaşındaki 10 numara; 25 gol, 6 asistlik bir performans sergiledi.