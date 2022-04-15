Trabzonspor - VavaCars Fatih Karagümrük maçından notlar

Süper Lig ’in bitimine 5 hafta kala şampiyonluğu ilan etmek isteyen Karadeniz ekibi, puan kaybı yaşadığı son haftaları telafi etmek üzere sahaya altın değerindeki 3 puan için çıktı. Misafir takım Fatih Karagümrük ise bugüne kadar galip gelemediği rakibini yenmek için sahaya çıktı.

Trabzonspor taraftarları, şampiyonluk yolunda ilerleyen takımlarını bu maçta da yalnız bırakmayarak soğuk havaya rağmen tribünlerdeki yerini aldı. Taraftarlar saatler öncesinden Medical Park Stadyumu’na akın etti. Karşılaşmanın biletleri günler öncesinden tükenirken, Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) cezası nedeniyle tribünlerde yer yer boşluklar olduğu görüldü. Tribünlerde yüzde 94 oranında doluluk yaşanırken 40 bin 782 biletin 38 bin 551’i satıldı.

AVCI’NIN REKOR HEDEFİ

Trabzonspor’da ilk lig şampiyonluğunu yaşamaya hazırlanan Teknik Direktör Abdullah Avcı, bugün Fatih Karagümrük karşısında galip gelinmesi halinde kariyerinin en yüksek puanını yakalayacak. Medipol Başakşehir’de görev aldığı 2016-17 sezonunda 34 karşılaşmada 73 puan elde eden Avcı, bu akşam takımının başında galibiyet alırsa kariyerinin en yüksek puan rekorunu lig bitmeden kıracak.

AVCI İLE DEMİREL’İN İLK DÜELLOSU

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, takımının başında Vavacars Fatih Karagümrük ile ligde karşılaştığı toplam 3 maçtan da galibiyetle ayrıldı. Abdullah Avcı ile Fatih Karagümrük’ün hocası Volkan Demirel bugün kariyerlerinde teknik direktör olarak ilk kez karşı karşıya geldi.

CEZALILAR DÖNÜNCE KADRO DEĞİŞTİ

Trabzonspor’da kart cezalarını tamamlayan Djaniny, Siopis ve Bakasetas bugünkü karşılaşmanın kadrosunda yer aldı. Siopis yedek kulübesinde beklerken ilk 11’de Bakasetas ve Djaniny yer aldı. Cezaları dolan oyuncuların yeniden kadroya alınması nedeniyle bordo mavili ekipte Berat, Puchacz ve İsmail Köybaşı 21 kişilik kadroda yer alamadı.

NWAKAEME KESİK YEDİ

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Fatih Karagümrük karşısına sürpriz bir rotasyonla çıktı. Son haftalarda performansında gözle görülür bir düşüş yaşayan ve bunu sahaya yansıtan Anthony Nwakaeme, teknik direktör Avcı tarafından yedek kulübesine çekildi. Abdullah Avcı bugünkü karşılaşmada Nwakaeme’nin yerine Djaniny’i ilk 11’de sahaya sürdü. Trabzonspor’da son haftalarda yeniden forma şansı bulan Hüseyin Türkmen bugünkü karşılaşma da forma şansı buldu. Avcı, orta sahada ise Dorukhan-Hamsik-Bakasetas 3’lüsüne yer verdi. Abdülkadir Ömür ile kart cezası dolan Siopis yedek kulübesinde forma şansı bekledi.

Trabzonspor’da sakatlığı nedeniyle ameliyat olan Anderas Trondsen bugünkü karşılaşmanın kadrosunda yer almadı.

2 OYUNCU KART SINIRINDA

Trabzonspor’da ilk 11’deki Denswil ile yedek kulübesindeki Nwakaeme kart sınırında bulunuyor. Futbolcular bugünkü karşılaşmada kart görmeleri halinde gelecek hafta oynanacak Adana Demirspor maçında forma giyemeyecek.

Öte yandan Trabzonspor’da Djaniny Semedo ayrıca bugün bordo mavili formayla 61’inci karşılaşmasına çıktı.

Selay SAYKAL / TRABZON, (DHA)