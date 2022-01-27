Trabzonspor 'un yıldızına övgü: ‘Hamsik, rock yıldızı gibi’

Galatasaray derbisi öncesi Bordo-Mavili takımı kamp yapacağı otelin önünde karşılayan taraftarlar, Hamsik için özel pankart hazırlamış ve Slovakça ‘Postavime Ti Sochu (Senin heykelini dikeceğiz)’ yazılmıştı. Bu hareket, Slovak medyasında da gündem oldu. Daha önce defalarca kez Hamsik’in Trabzon’da bir idol haline geldiğini belirten Slovakya basını, bu kez “Trabzon taraftarları için Hamsik yabancı bir futbolcu değil. Onu kendilerinden biri olarak görüyorlar ve hayranlar. Rock yıldızı gibi ilgi görüyor. Trabzonspor yıllar sonra şampiyonluğa çok yakın ve Hamsik’in bunda payı çok büyük. Ligin en iyi orta saha oyuncusu. Sezon sonu şampiyonluk gelirse, onun adı bu kez stadın önüne yazılacaktır” ifadelerini kullandı.

‘Heykeli dikilecekti’

Hamsik’in kendisi için açılan pankart sonrası otelin önünde taraftarların yanına gittiği ve teşekkür ettiği belirtilirken, Napoli’de de efsane olduğu ve İtalyanlar’ın onun heykelini dikmeyi bile düşündükleri hatırlatıldı.