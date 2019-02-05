Ligde lider Başakşehir’in 11 puan gerisinde olan Trabzonspor’da bu sezonki en büyük hedef Türkiye Kupası... Bordo-Mavililer, Başakşehir, Beşiktaş ve Fenerbahçe’nin yer almadığı kupayı 8 sene sonra müzesine götürmek istiyor. Fırtına mutlu sona ulaşması halinde Avrupa biletini de alacak. Trabzonspor çeyrek final ilk maçında Spor Toto 1. Lig ekibi Ümraniyespor'u konuk edecek.

Trabzonspor - Ümraniyespor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Medical Park Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma saat 20.30'da başlayacak. Karşılaşma A2TV'den den canlı yayınlanacak.

Trabzonspor - Ümraniyespor muhtemel 11'ler...

Trabzonspor: Arda, Kamil Ahmet, Hüseyin, Hosseini, Ibanez, Yusuf, A.Parmak, A.Ömür, Ekuban, Amiri, Rodallega

Ümraniyespor: Burak, Alaaddin, Merthan, Yasir, Tarık, Andreas, Timur, Serkan, Recep, Muhammed, Leandrinho

Rövanşı 26 Şubat’ta

Bordo-Mavililer’in 20.30’da karşılaşacağı Ümraniyespor, bir önceki turda Fenerbahçe’yi kupadan elemişti. Trabzonspor, çeyrek final ilk maçında bir anlamda işi bitirmek istiyor. Bu mücadelenin rövanşı ise 26 Şubat’ta, Ümraniye İlçe Stadı’nda oynanacak.

Ligde geçen haftaki Ankaragücü galibiyetiyle moral bulan Trabzonspor’da, teknik direktör Ünal Karaman takımla yaptığı maç toplantısında kupanın önemine dikkat çekti. Hafta sonunda oynayacakları Galatasaray derbisini oyuncularından unutmalarını isteyen başarılı hoca, “En önemli maç, ilk oynayacağınız maçtır. Kupada kesinlikle sürpriz istemiyorum. Evimizdeki maçta avantajlı bir skor alarak tur biletini garantileyelim” dediği öğrenildi.

21 gün içinde 6. karşılaşma

Fırtına’da yoğun fikstür devam ediyor... 18 gün içinde Süper Lig’de 3, Türkiye Kupası’nda ise 2 maç oynayan Bordo-Mavililer, bugün de Ümraniyespor ile karşılaşacak. Eksiklerin çokluğunda Ünal Karaman sadece 16 oyuncudan faydalanabilirken, bunların 8’i altyapıdan. 21. günde 6. maçına bugün çıkacak olan Trabzon, pazar günü ise kritik Galatasaray deplasmanında mücadele edecek.

Trabzonspor nasıl geldi?

Türkiye Kupası Son 16

Trabzonspor-Balıkesir: 2-1

Balıkesir-Trabzonspor: 1-3

Türkiye Kupası 5. Tur

Sivas Bld-Trabzonspor: 2-2

Trabzonspor-Sivas Bld: 5-0

Türkiye Kupası 4. Tur

BAK (BUGSAŞ)-Trabzonspor: 0-2

Ümraniyespor nasıl geldi?

Türkiye Kupası Son 16

Ümraniye-Fenerbahçe: 1-0

Fenerbahçe-Ümraniye: 0-1

Türkiye Kupası 5. Tur

Ümraniye-1461 Trabzon: 4-1

1461 Trabzon-Ümraniye: 3-1

Türkiye Kupası 4. Tur

Ümraniye-24 Erzincan: 5-1

Türkiye Kupası 3. Tur

Erzin Bld.-Ümraniye: 1-4



