Trabzonspor - Ümraniyespor CANLI

Yeni sezonda şampiyonluk hedefleyen ve bu doğrultuda Riva kampını oldukça verimli geçiren Trabzonspor , 2021 – 2022 sezonu öncesi ilk hazırlık maçını Ümraniyespor ile oynuyor. Öğrencilerinin son durumunu görecek olan Avcı'nın birçok futbolcusuna şans vermesi bekleniyor.

Trabzonspor-Ümraniyespor maçı başladı.

İlk yarı 0-0 sona erdi.

Takım kadroları

Trabzonspor: Muhammet Taha, Serkan, Hüseyin, Atakan, Faruk Can, Tunahan, A. Parmak, Flavio, Yusuf, Salih, Koray

Ümraniyespor: Burak, Vrsajevic, Mustafa Eser, Glumac, Y. Emre Gedik, Serkan, Yunus Emre Mertoğlu, Yusuf Emre Gültekin, Onur, Tahsin, Kehinde

Trabzonspor - Ümraniyespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Trabzonspor, ilk hazırlık maçını bugün saat 18.00'de Ümraniyespor ile oynayacak. Karşılaşma, A Spor ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanıyor.