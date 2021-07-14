Trabzonspor - Ümraniyespor CANLI
Süper Lig'de yeni sezona İstanbul'da bulunan TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp Ve Eğitim Merkezi'nde hazırlanan Trabzonspor, ilk hazırlık maçında Ümraniyespor'la karşı karşıya geliyor. Yeni transferleri ve takımı görmek isteyen Trabzonsporlu taraftarlar, Trabzonspor - Ümraniyespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Ts Ümraniye maçı hangi kanalda? sorularının yanıtlarını merak ediyor. Trabzonspor - Ümraniyespor hazırlık maçı ile ilgili detaylar haberimizde.
Yeni sezonda şampiyonluk hedefleyen ve bu doğrultuda Riva kampını oldukça verimli geçiren Trabzonspor , 2021 – 2022 sezonu öncesi ilk hazırlık maçını Ümraniyespor ile oynuyor. Öğrencilerinin son durumunu görecek olan Avcı'nın birçok futbolcusuna şans vermesi bekleniyor.
Trabzonspor-Ümraniyespor maçı başladı.
İlk yarı 0-0 sona erdi.
Takım kadroları
Trabzonspor: Muhammet Taha, Serkan, Hüseyin, Atakan, Faruk Can, Tunahan, A. Parmak, Flavio, Yusuf, Salih, Koray
Ümraniyespor: Burak, Vrsajevic, Mustafa Eser, Glumac, Y. Emre Gedik, Serkan, Yunus Emre Mertoğlu, Yusuf Emre Gültekin, Onur, Tahsin, Kehinde
Trabzonspor - Ümraniyespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Trabzonspor, ilk hazırlık maçını bugün saat 18.00'de Ümraniyespor ile oynayacak. Karşılaşma, A Spor ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanıyor.