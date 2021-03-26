Geçen sezondan bu yana Avrupa kulüplerinin yakından takip ettiği Uğurcan Çakır’ın yaz döneminde astronomik bir rakama transfer olmasına artık kesin gözüyle bakılıyor. A Milli Takımımımız’ın Hollanda’yı 4-2’lik skorla yendiği maça da ilk 11’de başlayan ve hem çıkardığı penaltı hem de yaptığı kurtarışlarla yıldızını iyice parlatan 24 yaşındaki eldiven, tam anlamıyla vitrine çıktı. Şenol Güneş’in Ay-Yıldızlı ekibin birinci kalecisi olarak belirlediği Uğurcan’ın, Haziran’da başlayacak Avrupa Şampiyonası’nda değerini daha da artırması bekleniyor.

En az 20 milyon Euro

Uğurcan için daha önce 20 milyon Euro ve bir sonraki satıştan pay isteyen Trabzonspor Yönetimi, yazın bu rakamı yükseltebilir. Chelsea, Liverpool, İnter, Sevilla, Leipzig gibi dev kulüplerle adı anılan yıldız file bekçisinin olası transferinde yerine alınacak isim ise büyük oranda belli: İrfan Can Eğribayat. Göztepe’nin 22 yaşındaki kalecisi, bu sezon gösterdiği performansla Süper Lig’in ön plana çıkan kalecilerinden oldu.

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Yönetimlerin arası iyi

Bordo-Mavililer, Avrupa Şampiyonası sonrası Uğurcan’ı istediği bir rakama satarsa, Göztepe’nin genç eldivenine yönelecek. 1.93 boyundaki İrfan Can, Süper Lig’de çıktığı 28 maçın 7’sinde kalesini kapatırken; toplam 37 gol yedi. İzmir ekibi, başarılı file bekçisi için sezon başında 1.Lig ekibi Adanaspor’a 500 bin Euro bonservis bedeli ödemişti. Guilherme ve Diabate’nin transferlerinde Göztepe’ye kolaylık sağlayan Trabzonspor Yönetimi’nin, İzmir ekibiyle iyi ilişkileri var.

İrfan Can da Avrupa’nın radarında

Milli Takım’ın alt yaş kategorilerinde de forma giyen Göztepe’nin kalecisi İrfan Can’ı, Fransız ve İspanyol kulüpleri takip ediyor. Ligue 1’den Nimes ve Metz’in yanı sıra İspanya’dan da Real Betis ile Levante’nin, 22 yaşındaki file bekçisini izlediği öğrenildi. Genç yaşına rağmen 1. Lig’de 62, Süper Lig’de 28 maça çıkan İrfan Can, gelecek dönemin en potansiyelli kalecileri arasında gösteriliyor.

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